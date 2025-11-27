Multas por maltrato animal en Saltillo, de hasta $113 mil, quedarán a criterio del juez

De acuerdo con la regidora Amal Esper Serur, la intención principal del reglamento no es castigar, sino fomentar una cultura de responsabilidad y cuidado hacia los animales de compañía y aquellos en situación de calle. “Lo ideal sería no aplicar las multas, sino que la gente tome conciencia y asuma la responsabilidad de tener un ser sintiente” , dijo.

Con la reciente aprobación del Reglamento de Bienestar para los Seres Sintientes, el municipio de Saltillo estableció que las sanciones por maltrato animal serán determinadas por el juez municipal quien evaluará cada caso en función de su gravedad, reincidencia y contexto social del infractor .

Según el Artículo 63 del reglamento, las infracciones podrán sancionarse con amonestación por escrito, multa equivalente de una hasta mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), decomiso de bienes relacionados con la falta, aseguramiento del animal, servicio comunitario o incluso la clausura de sitios donde se cometa la infracción. Estas medidas serán calificadas directamente por el juez municipal.

Además, el Artículo 64 señala que, para determinar la sanción, la autoridad considerará factores como la gravedad de la falta, los daños ocasionados, la intención con la que fue cometida y la situación socioeconómica de la persona infractora.

El director de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Emmanuel Olache Valdés, explicó que la mayoría de los casos se atienden por denuncia ciudadana o a través de rondines de la Policía Ambiental e inspectores municipales, quienes verifican condiciones básicas como acceso a agua, alimentación, sombra, limpieza y espacio adecuado.

Precisó que en casos de crueldad animal —cuando existen lesiones graves o riesgo de muerte— se da vista a la Fiscalía General del Estado y a la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado, ya que estos casos requieren intervención penal.

“El procedimiento inicia con una visita, se hacen recomendaciones y se otorga un plazo que no debe exceder ocho días para corregir la situación. Si no hay cumplimiento, se elabora un acta y se turna al juez para que determine la sanción correspondiente, que puede incluir el retiro del animal”, comentó.

Las autoridades recordaron que los reportes pueden realizarse al 072, donde se canalizan directamente a la Policía Ambiental, e insistieron en que tener una mascota implica contar con las condiciones económicas, de tiempo y espacio necesarias para garantizar su bienestar, pues de lo contrario se genera un problema social y de salud pública.