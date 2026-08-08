Municipio de Saltillo y RIC ENERGY unen fuerzas para recuperar 8 hectáreas en San Lorenzo

El Cañón de San Lorenzo inició una nueva etapa de recuperación ambiental con la plantación de 5 mil pinos piñoneros, acción impulsada por el Gobierno Municipal de Saltillo en coordinación con la empresa RIC ENERGY, con la meta de recuperar alrededor de ocho hectáreas de esta zona natural. El alcalde Javier Díaz González informó que del total de ejemplares, RIC ENERGY aportó 3 mil 125 pinos, mientras que el Municipio sumó otros mil 875 árboles para concretar el proyecto de reforestación.

Durante el arranque de los trabajos, el edil destacó la participación de la iniciativa privada en acciones destinadas a conservar los espacios naturales de Saltillo y subrayó la importancia de mantener una colaboración permanente para fortalecer las políticas ambientales. Díaz González señaló que el Cañón de San Lorenzo es uno de los sitios naturales más representativos de la ciudad, por lo que la recuperación de su vegetación representa también una apuesta por mejorar las condiciones ambientales para las próximas generaciones. Acompañado por el teniente coronel Rey Ángel Rodríguez Alcocer, comandante del 69 Batallón de Infantería, el alcalde reconoció la participación de RIC ENERGY y aseguró que este tipo de proyectos permiten avanzar en la protección de las áreas naturales. El Presidente Municipal también destacó que estas acciones se mantienen alineadas con las políticas ambientales promovidas por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, particularmente con la campaña estatal “Verde Verde Coahuila 2026”, que contempla trabajos de reforestación en los 38 municipios del estado.

Como parte de las acciones ambientales que se desarrollan en Saltillo, Javier Díaz reconoció además la labor de las brigadas forestales, cuyo trabajo ha permitido incorporar más de 26 mil árboles a distintas áreas de la mancha urbana. Por su parte, Ian Armstrong Zambrano, presidente de RIC ENERGY, resaltó la coordinación con las autoridades municipales y estatales para impulsar proyectos que tengan un impacto positivo en la comunidad. Señaló que para la empresa el crecimiento de las actividades productivas debe ir acompañado de acciones de responsabilidad con el entorno y destacó que la plantación de árboles representa una inversión ambiental cuyos beneficios se extienden hacia el futuro.

La plantación contempla ejemplares de pino piñonero de entre uno y dos metros de altura, además de otras especies vegetales con una altura aproximada de 35 centímetros. Los trabajos se desarrollarán de manera gradual y continuarán hasta finalizar el año. Emmanuel Olache Valdés, director de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, explicó que la estrategia busca recuperar progresivamente la cobertura vegetal del área y generar beneficios tanto ambientales como para quienes utilizan el Cañón de San Lorenzo como espacio de recreación. Entre los principales objetivos se encuentran mejorar la calidad del aire, favorecer la captura de dióxido de carbono, contribuir a la mitigación de los efectos del cambio climático y reducir los procesos de erosión del suelo.

A estas acciones se suma el propósito de mejorar las condiciones paisajísticas del cañón, uno de los espacios naturales y recreativos más importantes de Saltillo. Gerardo Benjamín Burciaga Dávila, representante de la Brigada Forestal, destacó que la participación de los distintos sectores permitirá fortalecer las labores de conservación, particularmente en una zona que consideró emblemática para la ciudad.

En la jornada participaron trabajadores del Gobierno Municipal y del Gobierno del Estado, integrantes de Protección de la Fauna Mexicana (PROFAUNA), representantes de universidades y voluntarios, quienes colaboraron en las primeras labores de plantación.

Al evento también acudieron los regidores Mario Mata Quintero y Blanca Esthela Herrera Paisano; Francisco Saracho Navarro, secretario del Ayuntamiento de Saltillo; Manuel Jesús Niño Covarrubias, jefe de Proyectos de Conservación, en representación de Diana Susana Estens de la Garza, secretaria de Medio Ambiente de Coahuila; Sergio Carlos Marines Gómez, director de PROFAUNA, y Mariana Leal Lara, directora de Conservación de San Lorenzo A.C.