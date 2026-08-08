Centro Municipal de Autismo de Saltillo supera los mil 100 servicios especializados

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, destacó que el fortalecimiento de la atención a las personas con TEA forma parte de los compromisos de su administración, con énfasis en la inclusión, el bienestar y el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes.

Con más de mil 100 servicios otorgados, el Centro Municipal de Autismo “TEAcompaño con Amor” se consolida como un espacio de atención especializada para personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), mediante un modelo que combina diagnóstico, terapias, seguimiento médico y orientación para las familias.

Para facilitar estos procesos se utilizan recursos visuales, juegos didácticos, materiales manipulativos, organizadores gráficos y herramientas tecnológicas que permiten adaptar las actividades y favorecer una experiencia educativa más inclusiva.

En el área de pedagogía, los especialistas trabajan sobre las características particulares de cada niña y niño, considerando sus fortalezas, necesidades y ritmo de aprendizaje. La intervención contempla aspectos como desempeño escolar, atención, autonomía, seguimiento de instrucciones, desarrollo psicomotor, conocimientos previos y motivación.

Cuando las necesidades de la persona lo requieren, también se utilizan sistemas alternativos y aumentativos de comunicación. Estas estrategias se complementan con actividades encaminadas a mejorar la interacción social y con orientación para madres, padres y cuidadores, de manera que puedan dar continuidad a los ejercicios y herramientas desde casa.

La atención continúa con terapias especializadas. En el área de lenguaje, por ejemplo, se realiza una evaluación inicial para conocer las condiciones de comunicación de cada usuario y, posteriormente, se diseñan intervenciones individuales o grupales encaminadas a desarrollar el lenguaje receptivo y expresivo, ampliar el vocabulario, mejorar la articulación y fortalecer la comunicación funcional.

Este procedimiento contempla aproximadamente seis sesiones y la aplicación de distintas pruebas especializadas para detectar características asociadas al TEA, posibles condiciones concurrentes, fortalezas y áreas que requieren atención. Al término del proceso, las familias reciben un informe diagnóstico acompañado de recomendaciones para establecer un plan terapéutico acorde con las necesidades detectadas.

La presidenta honoraria del DIF Saltillo, Luly López Naranjo, explicó que uno de los principales componentes del centro es el área de valoración y diagnóstico, donde se analiza de manera integral el perfil de neurodesarrollo de cada persona.

El centro, considerado el primero de su tipo en la ciudad, brinda servicios de manera interdisciplinaria y cuenta con profesionales de distintas áreas que trabajan en la identificación de necesidades específicas y en la elaboración de estrategias de intervención adaptadas a cada usuario.

Otro de los servicios corresponde a las terapias ocupacionales y multisensoriales, enfocadas en desarrollar habilidades que tienen un impacto directo en la autonomía y las actividades cotidianas. Entre ellas se encuentran la alimentación, el vestido, la higiene, la comunicación y la convivencia con otras personas.

Antes de establecer las estrategias de intervención, los especialistas conocen las características, preferencias y necesidades de cada usuario mediante entrevistas con sus familias. Con esta información se busca crear ambientes seguros y estimulantes que permitan trabajar objetivos específicos de manera personalizada.

El Centro Municipal de Autismo también cuenta con el área de psicología conductual, donde se analizan factores cognitivos, emocionales y ambientales que pueden influir en el comportamiento de niñas, niños y adolescentes con TEA.

El objetivo es identificar y disminuir aquellas barreras que puedan dificultar el aprendizaje o afectar la calidad de vida, al mismo tiempo que se fortalecen habilidades sociales, emocionales y comunicativas para facilitar la integración de los usuarios en sus distintos espacios de convivencia.

La atención se complementa con consultas de neuropediatría, nutrición y medicina general, lo que permite mantener un seguimiento desde distintas disciplinas y atender aspectos relacionados con el desarrollo físico, cognitivo y emocional.

Con este esquema, “TEAcompaño con Amor” busca que la atención no se limite al diagnóstico, sino que incluya acompañamiento terapéutico y médico, así como herramientas para que las familias participen activamente en el proceso de desarrollo de sus integrantes con TEA.

Con más de mil 100 servicios otorgados, el Centro Municipal de Autismo “TEAcompaño con Amor” se consolida como un espacio de atención especializada para personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), mediante un modelo que combina diagnóstico, terapias, seguimiento médico y orientación para las familias.

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, destacó que el fortalecimiento de la atención a las personas con TEA forma parte de los compromisos de su administración, con énfasis en la inclusión, el bienestar y el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes.

El centro, considerado el primero de su tipo en la ciudad, brinda servicios de manera interdisciplinaria y cuenta con profesionales de distintas áreas que trabajan en la identificación de necesidades específicas y en la elaboración de estrategias de intervención adaptadas a cada usuario.

La presidenta honoraria del DIF Saltillo, Luly López Naranjo, explicó que uno de los principales componentes del centro es el área de valoración y diagnóstico, donde se analiza de manera integral el perfil de neurodesarrollo de cada persona.

Este procedimiento contempla aproximadamente seis sesiones y la aplicación de distintas pruebas especializadas para detectar características asociadas al TEA, posibles condiciones concurrentes, fortalezas y áreas que requieren atención. Al término del proceso, las familias reciben un informe diagnóstico acompañado de recomendaciones para establecer un plan terapéutico acorde con las necesidades detectadas.

La atención continúa con terapias especializadas. En el área de lenguaje, por ejemplo, se realiza una evaluación inicial para conocer las condiciones de comunicación de cada usuario y, posteriormente, se diseñan intervenciones individuales o grupales encaminadas a desarrollar el lenguaje receptivo y expresivo, ampliar el vocabulario, mejorar la articulación y fortalecer la comunicación funcional.

Cuando las necesidades de la persona lo requieren, también se utilizan sistemas alternativos y aumentativos de comunicación. Estas estrategias se complementan con actividades encaminadas a mejorar la interacción social y con orientación para madres, padres y cuidadores, de manera que puedan dar continuidad a los ejercicios y herramientas desde casa.

En el área de pedagogía, los especialistas trabajan sobre las características particulares de cada niña y niño, considerando sus fortalezas, necesidades y ritmo de aprendizaje. La intervención contempla aspectos como desempeño escolar, atención, autonomía, seguimiento de instrucciones, desarrollo psicomotor, conocimientos previos y motivación.

Para facilitar estos procesos se utilizan recursos visuales, juegos didácticos, materiales manipulativos, organizadores gráficos y herramientas tecnológicas que permiten adaptar las actividades y favorecer una experiencia educativa más inclusiva.

Otro de los servicios corresponde a las terapias ocupacionales y multisensoriales, enfocadas en desarrollar habilidades que tienen un impacto directo en la autonomía y las actividades cotidianas. Entre ellas se encuentran la alimentación, el vestido, la higiene, la comunicación y la convivencia con otras personas.

Antes de establecer las estrategias de intervención, los especialistas conocen las características, preferencias y necesidades de cada usuario mediante entrevistas con sus familias. Con esta información se busca crear ambientes seguros y estimulantes que permitan trabajar objetivos específicos de manera personalizada.

El Centro Municipal de Autismo también cuenta con el área de psicología conductual, donde se analizan factores cognitivos, emocionales y ambientales que pueden influir en el comportamiento de niñas, niños y adolescentes con TEA.

El objetivo es identificar y disminuir aquellas barreras que puedan dificultar el aprendizaje o afectar la calidad de vida, al mismo tiempo que se fortalecen habilidades sociales, emocionales y comunicativas para facilitar la integración de los usuarios en sus distintos espacios de convivencia.

La atención se complementa con consultas de neuropediatría, nutrición y medicina general, lo que permite mantener un seguimiento desde distintas disciplinas y atender aspectos relacionados con el desarrollo físico, cognitivo y emocional.

Con este esquema, “TEAcompaño con Amor” busca que la atención no se limite al diagnóstico, sino que incluya acompañamiento terapéutico y médico, así como herramientas para que las familias participen activamente en el proceso de desarrollo de sus integrantes con TEA.