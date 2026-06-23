Música, convivencia y pastel: así celebró la Diócesis de Saltillo sus 135 años en el atrio de la Catedral

Entre música en vivo, filas de fieles, convivencia familiar y un ambiente de celebración comunitaria, la Diócesis de Saltillo conmemoró este martes su 135 aniversario con una jornada festiva realizada en el atrio de la Catedral de Santiago. La celebración comenzó tras la misa conmemorativa encabezada por el obispo monseñor Hilario González, quien previamente llamó a renovar el compromiso de servicio, la solidaridad con los más pobres y la construcción de una Iglesia cercana a la gente. Al término de la ceremonia religiosa, el ambiente se transformó gradualmente en una convivencia abierta a todos los asistentes.

En el atrio de la Catedral, fieles de distintas edades comenzaron a formar filas para recibir cupcakes conmemorativos, además de agua y refrescos que fueron distribuidos entre los asistentes. Mientras los asistentes comían y descansaban en las áreas del atrio, el ambiente se tornó también de encuentro y diálogo. Algunos aprovecharon para acercarse a sacerdotes presentes para conversar brevemente, mientras otros convivían entre ellos, reforzando el carácter comunitario de la celebración. Posteriormente, fue colocado un segundo pastel conmemorativo, elaborado con una representación de la Catedral de Santiago de Saltillo. La pieza, colocada en el centro del atrio, llamó la atención de los presentes por su diseño detallado; sin embargo, este pastel no fue partido ni distribuido, ya que se mantuvo únicamente como elemento decorativo dentro de la celebración.

La jornada tomó un giro aún más festivo con la llegada de un mariachi, que comenzó a interpretar canciones tradicionales mexicanas y melodías norteñas. Poco a poco, el ambiente se llenó de cantos, palmas y participación de los fieles: algunas personas comenzaron a bailar e incluso un sacerdote al baile, en una escena que reflejó el tono familiar y relajado del festejo. Este festejo forma parte de las actividades por el 135 aniversario de la fundación de la Diócesis de Saltillo, que continuará con eventos religiosos, culturales y de reflexión en los próximos meses, extendiendo la conmemoración hasta octubre, según lo anunciado por las autoridades eclesiásticas.

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