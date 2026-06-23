Música, convivencia y pastel: así celebró la Diócesis de Saltillo sus 135 años en el atrio de la Catedral

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Música, convivencia y pastel: así celebró la Diócesis de Saltillo sus 135 años en el atrio de la Catedral
    Fieles forman filas para recibir cupcakes durante la convivencia por el 135 aniversario de la Diócesis de Saltillo en el atrio de la Catedral de Santiago. HECTOR GARCIA

La celebración incluyó la presencia de mariachi y un pastel con forma de la Catedral de Santiago como parte del 135 aniversario.

Entre música en vivo, filas de fieles, convivencia familiar y un ambiente de celebración comunitaria, la Diócesis de Saltillo conmemoró este martes su 135 aniversario con una jornada festiva realizada en el atrio de la Catedral de Santiago.

La celebración comenzó tras la misa conmemorativa encabezada por el obispo monseñor Hilario González, quien previamente llamó a renovar el compromiso de servicio, la solidaridad con los más pobres y la construcción de una Iglesia cercana a la gente. Al término de la ceremonia religiosa, el ambiente se transformó gradualmente en una convivencia abierta a todos los asistentes.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/diocesis-de-saltillo-convoca-a-la-comunidad-a-celebrar-135-anos-de-historia-y-fe-GB21578835

En el atrio de la Catedral, fieles de distintas edades comenzaron a formar filas para recibir cupcakes conmemorativos, además de agua y refrescos que fueron distribuidos entre los asistentes. Mientras los asistentes comían y descansaban en las áreas del atrio, el ambiente se tornó también de encuentro y diálogo. Algunos aprovecharon para acercarse a sacerdotes presentes para conversar brevemente, mientras otros convivían entre ellos, reforzando el carácter comunitario de la celebración.

Posteriormente, fue colocado un segundo pastel conmemorativo, elaborado con una representación de la Catedral de Santiago de Saltillo. La pieza, colocada en el centro del atrio, llamó la atención de los presentes por su diseño detallado; sin embargo, este pastel no fue partido ni distribuido, ya que se mantuvo únicamente como elemento decorativo dentro de la celebración.

$!Momento de convivencia entre fieles y sacerdotes durante los festejos del 135 aniversario de la Diócesis de Saltillo.
Momento de convivencia entre fieles y sacerdotes durante los festejos del 135 aniversario de la Diócesis de Saltillo. HECTOR GARCIA

La jornada tomó un giro aún más festivo con la llegada de un mariachi, que comenzó a interpretar canciones tradicionales mexicanas y melodías norteñas. Poco a poco, el ambiente se llenó de cantos, palmas y participación de los fieles: algunas personas comenzaron a bailar e incluso un sacerdote al baile, en una escena que reflejó el tono familiar y relajado del festejo.

Este festejo forma parte de las actividades por el 135 aniversario de la fundación de la Diócesis de Saltillo, que continuará con eventos religiosos, culturales y de reflexión en los próximos meses, extendiendo la conmemoración hasta octubre, según lo anunciado por las autoridades eclesiásticas.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Religión
Catedral de Saltillo

Localizaciones


Saltillo

Sergio Soto

Sergio Soto

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), con formación técnica en artes, y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas con enfoque social, sistema de salud y salud mental, así como historias que visibilizan problemas de interés público o que buscan inspirar a la comunidad.

Ha tenido experiencia como docente en instituciones educativas de nivel preescolar, primaria y preparatoria, impartiendo talleres o clases de artes, español e inglés; además de ser aficionado a los videojuegos, las series y el cine.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La ruta electoral de emergencia

La ruta electoral de emergencia
true

Torres Larriva: El hombre que operó el Fobaproa de La Jornada
true

POLITICÓN: Seguridad y orden, los valores del PRI Coahuila que hunden a la izquierda en América Latina

Los detenidos fueron trasladados y puestos a disposición del Ministerio Público, autoridad encargada de integrar la carpeta de investigación y determinar su situación jurídica conforme avance el proceso legal.

Detienen a seis en Saltillo por homicidio en colonia Zaragoza; continúan investigaciones
Javier Díaz González recorrió calles de la colonia María de León y dialogó con vecinos sobre acciones de seguridad y prevención.

Integran a vecinos del sur de Saltillo a comités digitales de seguridad
Roberto Carlos llegará a Saltillo para convivir con aficionados durante el FutFest 2026 en el Biblioparque Norte.

Roberto Carlos visitará Saltillo: la leyenda de Brasil llega al FutFest 2026
El brote de ébola causado por el raro virus Bundibugyo, para el cual no existen vacunas ni tratamientos, fue el peor registrado hasta la fecha en su primer mes.

Los casos confirmados de ébola en el brote del Congo superan los mil, con 254 fallecimientos
Al cierre de la semana pasada, el inversionista promedio que compró acciones de SpaceX había visto desaparecer casi todas sus ganancias.

Caen acciones de SpaceX por debajo de su precio de salida a la bolsa de valores