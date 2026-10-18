Nacen esta década los habitantes del siglo 22: ¿qué Saltillo encontrarán?

Tomando en cuenta que la esperanza de vida en Coahuila es de 77.5 años de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en la década actual han nacido los saltillenses que llegarán al año 2100.

Los saltillenses del Siglo XXII enfrentarán aspectos como crecimiento poblacional, cambios en las dinámicas de vivienda, vivirán más años y vivirán con más enfermedades, además de temperaturas más altas a las actuales.

En ese sentido, el docente y urbanista de la UAdeC, José Ruiz Fernández, planteó que de mantener el ritmo actual, la ciudad tendrá una mancha urbana amplia y dispersa, con áreas consolidadas saturadas y vacíos urbanos en el resto del territorio.

Aclaró que para evitar una perspectiva pesimista sobre el futuro de Saltillo en el próximo siglo, es necesario considerar la planeación y el ajuste de las dinámicas actuales para las próximas generaciones.

“La integración metropolitana con Monterrey sería prácticamente un hecho, con la urbanización del corredor que abarca la carretera que nos conecta, con problemas importantes de contaminación ambiental por la conectividad de ambas cuencas atmosféricas”, señaló.

El especialista detalló que la contaminación provendrá del sector secundario y no de la movilidad humana, la cual migrará a la electromovilidad, mientras que advirtió problemas de suficiencia en el acceso al agua potable si no se aplican medidas de consumo racional.

“Tendremos idealmente una diversificación económica orientada al sector terciario. Tendremos también elementos propios de una ciudad inteligente así como la adopción generalizada de tecnologías de datos para la toma de decisiones”, expuso.

SERÁ MÁS CALUROSO DESDE EL 2040

Otro aspecto que cambiará en todo Coahuila, de acuerdo al Programa Estatal de Cambio Climático (PECC) es el clima y las condiciones medioambientales.

Según el documento, el incremento promedio de la temperatura subiría a dos grados centígrados entre 2030- 2040 y “es muy probable que se transite a una condición de temperaturas cálidas extremas más recurrentes e intensas que en la actualidad”.

Asimismo diagnosticó que es probable que la lluvia total anual se reduzca cerca de 10 por ciento entre el 2020-2030, con reducciones de hasta 30 por ciento en algunos años.

De acuerdo a datos públicos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el año 2025 fue el más caluroso de la historia al promediarse 23.3 grados centígrados.

En enero de este año, la meteoróloga y académica de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, Juana María Mendoza, expuso que cada año que pasa es el más caluroso jamás registrado.

“Esto está pasando en todo el mundo, es global, cada año es el más caliente jamás registrado, el próximo año será el año más caliente jamás registrado y así vamos, porque la temperatura va volando, va subiendo mucho”, afirmó entonces la especialista.

NUEVAS DINÁMICAS Y ADULTOS MAYORES

Ruiz Fernández indicó que habrá una oferta consolidada de vivienda para nómadas digitales, con un esquema de trabajo preponderantemente remoto que favorecerá nuevas dinámicas de convivencia, además de una integración internacional más dinámica.

“Tendremos, idealmente, una sociedad más consciente de la dignidad humana y corresponsable con su cuidado, con un mayor involucramiento de la ciudadanía en temas públicos y decisiones de interés general”, comentó.

Por su parte, el académico e historiador Carlos Recio Dávila explicó que enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes o la hipertensión iniciarán de manera más temprana debido a factores como la contaminación, la alimentación, el estrés y el sedentarismo.

“Vamos a vivir más tiempo, pero el gran problema es que de seguir un poco en el ritmo de vida que tenemos, la alimentación y todo eso, vamos a vivir más de la mitad de la vida enfermos”, afirmó.