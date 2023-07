‘Ni Dios lo frena’: Denuncian en redes a conductor que huyó tras arrollar a perrito en Saltillo

Una usuaria de redes sociales identificada como Lucero Pérez denunció a través de Facebook a un conductor de una camioneta que arrolló a un perrito.

De acuerdo con Pérez, es habitual ver a este conductor transitar a alta velocidad sobre calles de Saltillo.

“Siempre es la misma cosa con la persona que maneja esta camioneta, siempre que pasa por la calle donde vivo, pasa como perro por su casa, va a una velocidad que ni Dios lo frena”, señaló en Facebook.

“Hace 20 minutos aproximadamente se llevó un perro entre las llantas, fuimos a hablar con él, bien con él a que fuera a levantar al perro y no lo sacamos de que él no iba a levantar ni un perro porque no tenía dueño”, añadió.

DEJA A PERRITO HERIDO EN LA CALLE

Lucero Pérez aseguró que el conductor se fue del lugar y dejó al perrito herido en la calle.