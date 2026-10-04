Ni la lluvia detiene la Ruta Recreativa de Saltillo; familias salen a caminar y pedalear

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    Ni la lluvia detiene la Ruta Recreativa de Saltillo; familias salen a caminar y pedalear
    Familias aprovecharon el circuito para caminar, correr, andar en bicicleta y pasear con sus mascotas. CORTESÍA

El clima fresco y lluvioso no impidió que familias acudieran al circuito dominical para realizar actividad física y aprovechar servicios de salud

El clima fresco y las lluvias de este domingo no frenaron la actividad en la Ruta Recreativa de Saltillo, donde cientos de personas acudieron al bulevar Venustiano Carranza para ejercitarse y convivir en familia.

Desde temprana hora, corredores, ciclistas, personas en patines y patinetas aprovecharon el circuito habilitado entre las calles Baja California y Canadá para realizar actividad física.

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$!El clima fresco y lluvioso no impidió que los saltillenses acudieran a la Ruta Recreativa.
El clima fresco y lluvioso no impidió que los saltillenses acudieran a la Ruta Recreativa. CORTESÍA

También hubo quienes optaron por caminar, salir a pasear con sus mascotas o simplemente disfrutar del espacio recreativo, ya fuera solos, en pareja o acompañados de familiares.

Como ocurre cada domingo, distintas dependencias del Gobierno Municipal instalaron módulos y ofrecieron servicios gratuitos a los asistentes.

La Dirección de Salud Pública Municipal brindó consultas médicas y realizó detecciones de diabetes e hipertensión entre los paseantes. Para las mascotas también se ofrecieron servicios, entre ellos vacunación antirrábica y desparasitación.

Personal de la dependencia destacó la importancia de mantener una actividad física constante como parte de los hábitos para una vida saludable, especialmente mediante alternativas que puedan incorporarse a la rutina familiar.

$!La Dirección de Salud Pública ofreció consultas, detecciones y servicios gratuitos para mascotas.
La Dirección de Salud Pública ofreció consultas, detecciones y servicios gratuitos para mascotas. CORTESÍA

La Ruta Recreativa se mantiene como una opción para que los saltillenses utilicen el bulevar Venustiano Carranza durante las mañanas de domingo con actividades deportivas, recreativas y servicios municipales.

El Gobierno Municipal invitó a las familias a participar cada domingo en este espacio, que funciona en un horario de 7:00 a 12:00 horas.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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