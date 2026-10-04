Ni la lluvia detiene la Ruta Recreativa de Saltillo; familias salen a caminar y pedalear

El clima fresco y las lluvias de este domingo no frenaron la actividad en la Ruta Recreativa de Saltillo, donde cientos de personas acudieron al bulevar Venustiano Carranza para ejercitarse y convivir en familia. Desde temprana hora, corredores, ciclistas, personas en patines y patinetas aprovecharon el circuito habilitado entre las calles Baja California y Canadá para realizar actividad física.

También hubo quienes optaron por caminar, salir a pasear con sus mascotas o simplemente disfrutar del espacio recreativo, ya fuera solos, en pareja o acompañados de familiares. Como ocurre cada domingo, distintas dependencias del Gobierno Municipal instalaron módulos y ofrecieron servicios gratuitos a los asistentes. La Dirección de Salud Pública Municipal brindó consultas médicas y realizó detecciones de diabetes e hipertensión entre los paseantes. Para las mascotas también se ofrecieron servicios, entre ellos vacunación antirrábica y desparasitación. Personal de la dependencia destacó la importancia de mantener una actividad física constante como parte de los hábitos para una vida saludable, especialmente mediante alternativas que puedan incorporarse a la rutina familiar.

La Ruta Recreativa se mantiene como una opción para que los saltillenses utilicen el bulevar Venustiano Carranza durante las mañanas de domingo con actividades deportivas, recreativas y servicios municipales. El Gobierno Municipal invitó a las familias a participar cada domingo en este espacio, que funciona en un horario de 7:00 a 12:00 horas.