Niño de 11 años resulta lesionado tras caer de una losa en Saltillo

Un menor de 11 años, identificado como Juan Pablo, “El Chispa”, fue trasladado a las instalaciones de la Cruz Roja luego de resultar lesionado al caer de una losa de aproximadamente tres metros de altura, en la colonia Pueblo Insurgente, en Saltillo. El accidente ocurrió en la calle Vicente Guerrero, donde el menor se encontraba aparentemente con algunos familiares realizando labores para llenar un tinaco ubicado en el techo de una vivienda marcada con el número 627.

Por causas que no fueron precisadas, Juan Pablo perdió el equilibrio y cayó de espaldas desde la losa. Sus familiares acudieron de inmediato para auxiliarlo al observar que presentaba lesiones. Ante la situación, solicitaron apoyo a través del Sistema de Emergencias 911. El reporte fue canalizado a la Cruz Roja, por lo que paramédicos se trasladaron al lugar para atender al menor.