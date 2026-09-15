Niño de 11 años resulta lesionado tras caer de una losa en Saltillo

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    Niño de 11 años resulta lesionado tras caer de una losa en Saltillo
    Paramédicos de la Cruz Roja inmovilizaron al menor antes de trasladarlo para continuar con su valoración médica. ULISES MARTÍNEZ

Juan Pablo se encontraba en el techo de una vivienda de la colonia Pueblo Insurgente cuando perdió el equilibrio; paramédicos lo inmovilizaron para trasladarlo a valoración

Un menor de 11 años, identificado como Juan Pablo, “El Chispa”, fue trasladado a las instalaciones de la Cruz Roja luego de resultar lesionado al caer de una losa de aproximadamente tres metros de altura, en la colonia Pueblo Insurgente, en Saltillo.

El accidente ocurrió en la calle Vicente Guerrero, donde el menor se encontraba aparentemente con algunos familiares realizando labores para llenar un tinaco ubicado en el techo de una vivienda marcada con el número 627.

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Por causas que no fueron precisadas, Juan Pablo perdió el equilibrio y cayó de espaldas desde la losa. Sus familiares acudieron de inmediato para auxiliarlo al observar que presentaba lesiones.

Ante la situación, solicitaron apoyo a través del Sistema de Emergencias 911. El reporte fue canalizado a la Cruz Roja, por lo que paramédicos se trasladaron al lugar para atender al menor.

$!Una ambulancia de la Cruz Roja acudió hasta la vivienda de la colonia Pueblo Insurgente después del reporte realizado al Sistema de Emergencias 911.
Una ambulancia de la Cruz Roja acudió hasta la vivienda de la colonia Pueblo Insurgente después del reporte realizado al Sistema de Emergencias 911. ULISES MARTÍNEZ

Los socorristas realizaron una valoración inicial y procedieron a inmovilizarlo para evitar que sus lesiones se agravaran durante el traslado. Posteriormente, fue llevado a las instalaciones de la Cruz Roja.

En ese lugar continuaría bajo valoración médica para determinar su estado de salud y establecer si era necesario trasladarlo a un hospital especializado para descartar posibles lesiones internas derivadas de la caída.

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