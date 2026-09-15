Saltillo: motociclista termina hospitalizado tras choque con camioneta en Urdiñola (video)

Un joven motociclista resultó lesionado luego de impactarse contra una camioneta cuando circulaba por prolongación Urdiñola, en el cruce con Calle 42, en la colonia Villas de San Lorenzo, en Saltillo. El accidente ocurrió cuando la camioneta salió de Calle 42 para incorporarse a prolongación Urdiñola y, de acuerdo con la información recabada en el lugar, habría cortado el paso al motociclista.

Tras impactarse contra la parte trasera del costado izquierdo de la camioneta, el joven cayó sobre el pavimento y habría permanecido inconsciente alrededor de 15 minutos, además de presentar diversas lesiones.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para brindarle atención prehospitalaria y valorar las lesiones que presentaba. Posteriormente, el motociclista fue trasladado al Hospital General para recibir atención médica. Elementos de la Policía Municipal Preventiva detuvieron a la conductora, identificada como Fideliza Figueroa, de 53 años. Según lo reportado, la mujer había avanzado del sitio después del accidente y fue seguida por otros automovilistas, quienes lograron alcanzarla.

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Personal de Tránsito Municipal acudió posteriormente para tomar conocimiento del percance y realizar las diligencias correspondientes, a fin de establecer la responsabilidad de los involucrados.