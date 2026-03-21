Niño sale corriendo hacia el bulevar y lo atropellan, en Saltillo

A sus ocho años de edad, el pequeño Noel N. sufrió una fractura en la pierna izquierda y una lesión en la cabeza al ser atropellado por un vehículo en la colonia Valle de las Flores.

Aparentemente, el niño caminaba en compañía de su mamá y su hermana sobre la lateral del bulevar Fundadores. En un momento, el menor se soltó de la mano y, según testigos, su madre le pidió que no corriera; sin embargo, el niño se atravesó el bulevar Eulalio Gutiérrez.

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No alcanzó a llegar al camellón central y fue embestido por un automóvil Ibiza color verde que circulaba de sur a norte. El pequeño ya no logró movilizarse y quedó tendido sobre el pavimento. Al llamado acudió personal de Bomberos y de la Secretaría de Salud, quienes, tras valorarlo, lo trasladaron a la Clínica 1.

El probable responsable, José Ricardo N., fue asegurado y llevado ante el Ministerio Público, acusado por el delito de lesiones.