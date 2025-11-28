Sufre peatón probable fractura en brazo al ser atropellado al sur de Saltillo

Un hombre resultó con una probable fractura en un brazo después de ser atropellado por una conductora sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez, en Saltillo. El incidente ocurrió alrededor de las 12:00 del mediodía de este viernes.

El lesionado es Nazario ¨N¨, de aproximadamente 55 años, quien caminaba a la altura de la colonia Villa Universidad. Al intentar cruzar el periférico, fue impactado por una camioneta Honda Pilot conducida por Cynthia ¨N¨, de 41 años.ç

