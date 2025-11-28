Sufre peatón probable fractura en brazo al ser atropellado al sur de Saltillo
La conductora de una Honda Pilot no vio a un peatón al dar la curva en el periférico Luis Echeverría y lo impactó
Un hombre resultó con una probable fractura en un brazo después de ser atropellado por una conductora sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez, en Saltillo. El incidente ocurrió alrededor de las 12:00 del mediodía de este viernes.
El lesionado es Nazario ¨N¨, de aproximadamente 55 años, quien caminaba a la altura de la colonia Villa Universidad. Al intentar cruzar el periférico, fue impactado por una camioneta Honda Pilot conducida por Cynthia ¨N¨, de 41 años.ç
De acuerdo con testigos, la conductora no observó al peatón cuando se atravesó y, al dar vuelta en la curva hacia la derecha, no logró evitar golpearlo, lo que provocó que Nazario cayera al pavimento.
Personal de Bomberos acudió al lugar para brindar los primeros auxilios al hombre, quien presentaba una lesión en el brazo derecho. Posteriormente, paramédicos de la Cruz Roja lo valoraron y trasladaron a un hospital.
Elementos de Tránsito Municipal tomaron conocimiento del hecho y, minutos después, personal de la aseguradora de la conductora arribó al sitio para hacerse cargo de los daños.