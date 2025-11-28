Sufre peatón probable fractura en brazo al ser atropellado al sur de Saltillo

Saltillo
/ 28 noviembre 2025
    Sufre peatón probable fractura en brazo al ser atropellado al sur de Saltillo
    Elementos de Tránsito Municipal arribaron al lugar para tomar conocimiento y deslindar responsabilidades. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

La conductora de una Honda Pilot no vio a un peatón al dar la curva en el periférico Luis Echeverría y lo impactó

Un hombre resultó con una probable fractura en un brazo después de ser atropellado por una conductora sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez, en Saltillo. El incidente ocurrió alrededor de las 12:00 del mediodía de este viernes.

El lesionado es Nazario ¨N¨, de aproximadamente 55 años, quien caminaba a la altura de la colonia Villa Universidad. Al intentar cruzar el periférico, fue impactado por una camioneta Honda Pilot conducida por Cynthia ¨N¨, de 41 años.ç

$!La camioneta Honda Pilot quedó estacionada mientras se realizaban los peritajes correspondientes.
La camioneta Honda Pilot quedó estacionada mientras se realizaban los peritajes correspondientes. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

De acuerdo con testigos, la conductora no observó al peatón cuando se atravesó y, al dar vuelta en la curva hacia la derecha, no logró evitar golpearlo, lo que provocó que Nazario cayera al pavimento.

$!El hombre lesionado fue atendido por personal de Bomberos y paramédicos de la Cruz Roja tras el accidente.
El hombre lesionado fue atendido por personal de Bomberos y paramédicos de la Cruz Roja tras el accidente. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

Personal de Bomberos acudió al lugar para brindar los primeros auxilios al hombre, quien presentaba una lesión en el brazo derecho. Posteriormente, paramédicos de la Cruz Roja lo valoraron y trasladaron a un hospital.

Elementos de Tránsito Municipal tomaron conocimiento del hecho y, minutos después, personal de la aseguradora de la conductora arribó al sitio para hacerse cargo de los daños.

