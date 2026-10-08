No alcanza a frenar y se estrella conta camioneta al sur de Saltillo

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    No alcanza a frenar y se estrella conta camioneta al sur de Saltillo
    El Renault Fluence presentó daños materiales luego de impactarse contra la parte lateral de la caja de una Toyota Hilux. ULISES MARTÍNEZ

Martha Maribel ¨N¨, de 44 años, señaló que no pudo detener su vehículo al aproximarse al cruce; no hubo personas lesionadas

Un accidente entre un automóvil y una camioneta se registró en el cruce de Antonio Cárdenas y Diamante, en la colonia Miravalle al sur de Saltillo, donde no se reportaron personas lesionadas.

De acuerdo con los primeros datos, Martha Maribel ¨N¨, de 44 años, conducía un Renault Fluence cuando se impactó contra la parte lateral de la caja de una camioneta Toyota Hilux, argumentando que los frenos no le respondieron.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/vuelca-camioneta-con-garrafones-y-choca-contra-vehiculo-en-saltillo-NG24002087

La camioneta, era conducida por Víctor ¨N¨, de 56 años, quien se incorporaba al bulevar Antonio Cárdenas al momento del percance.

$!La Toyota Hilux se incorporaba al bulevar Antonio Cárdenas cuando ocurrió el impacto con el Renault Fluence.
La Toyota Hilux se incorporaba al bulevar Antonio Cárdenas cuando ocurrió el impacto con el Renault Fluence. ULISES MARTÍNEZ

Tras el impacto, ambos vehículos presentaron daños materiales, por lo que los conductores permanecieron en el sitio para solicitar la intervención de sus respectivas compañías aseguradoras.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento del accidente y realizar las diligencias correspondientes.

$!La conductora del automóvil señaló que los frenos no le respondieron cuando circulaba por el sector de la colonia Miravalle.
La conductora del automóvil señaló que los frenos no le respondieron cuando circulaba por el sector de la colonia Miravalle. ULISES MARTÍNEZ

Los involucrados esperaron a sus aseguradoras para revisar los daños y determinar las responsabilidades derivadas del accidente, mientras la circulación se mantuvo en la zona.

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