No alcanza a frenar y se estrella conta camioneta al sur de Saltillo

Un accidente entre un automóvil y una camioneta se registró en el cruce de Antonio Cárdenas y Diamante, en la colonia Miravalle al sur de Saltillo, donde no se reportaron personas lesionadas.

De acuerdo con los primeros datos, Martha Maribel ¨N¨, de 44 años, conducía un Renault Fluence cuando se impactó contra la parte lateral de la caja de una camioneta Toyota Hilux, argumentando que los frenos no le respondieron.