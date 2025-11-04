No alcanza a frenar y termina debajo de transporte de personal, al sur de Saltillo

Un accidente por alcance se registró la mañana de este martes sobre el bulevar Luis Echeverría Álvarez, a la altura de la colonia Guerrero, lo que provocó daños materiales y un considerable congestionamiento vial con dirección a Emilio Arizpe de la Maza, en Saltillo.

Alrededor de las 07:00 horas, un automóvil Nissan Versa se impactó contra la parte trasera de un camión de la empresa Lipu.

