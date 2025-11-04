No alcanza a frenar y termina debajo de transporte de personal, al sur de Saltillo

Saltillo
/ 4 noviembre 2025
    No alcanza a frenar y termina debajo de transporte de personal, al sur de Saltillo
    El automóvil quedó con la parte frontal destrozada tras impactarse contra el camión de transporte de personal. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

El percance provocó un fuerte tráfico vehicular en plena hora pico, afectando el tránsito hacia Emilio Arizpe de la Maza por más de media hora

Un accidente por alcance se registró la mañana de este martes sobre el bulevar Luis Echeverría Álvarez, a la altura de la colonia Guerrero, lo que provocó daños materiales y un considerable congestionamiento vial con dirección a Emilio Arizpe de la Maza, en Saltillo.

Alrededor de las 07:00 horas, un automóvil Nissan Versa se impactó contra la parte trasera de un camión de la empresa Lipu.

$!Autoridades de Tránsito Municipal acudieron para realizar el peritaje y agilizar la circulación.
Autoridades de Tránsito Municipal acudieron para realizar el peritaje y agilizar la circulación. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

De acuerdo con los primeros reportes, el vehículo compacto era conducido por una joven que no alcanzó a frenar a tiempo cuando el camión realizó un alto, por lo que terminó incrustado debajo de la unidad de transporte de personal.

El impacto ocasionó daños severos en la parte frontal del automóvil, mientras que el camión presentó afectaciones menores en la parte trasera. El percance interrumpió momentáneamente la circulación mientras las autoridades atendían la situación.

$!El Nissan Versa terminó debajo del camión de la empresa Lipu, sin que se reportaran personas lesionadas.
El Nissan Versa terminó debajo del camión de la empresa Lipu, sin que se reportaran personas lesionadas. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

Elementos de Tránsito Municipal arribaron al lugar para realizar el peritaje correspondiente y deslindar responsabilidades entre las partes involucradas.

No se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales. La movilización de los cuerpos de auxilio fue de carácter preventivo.

