No alcanza a frenar y termina debajo de transporte de personal, al sur de Saltillo
El percance provocó un fuerte tráfico vehicular en plena hora pico, afectando el tránsito hacia Emilio Arizpe de la Maza por más de media hora
Un accidente por alcance se registró la mañana de este martes sobre el bulevar Luis Echeverría Álvarez, a la altura de la colonia Guerrero, lo que provocó daños materiales y un considerable congestionamiento vial con dirección a Emilio Arizpe de la Maza, en Saltillo.
Alrededor de las 07:00 horas, un automóvil Nissan Versa se impactó contra la parte trasera de un camión de la empresa Lipu.
De acuerdo con los primeros reportes, el vehículo compacto era conducido por una joven que no alcanzó a frenar a tiempo cuando el camión realizó un alto, por lo que terminó incrustado debajo de la unidad de transporte de personal.
El impacto ocasionó daños severos en la parte frontal del automóvil, mientras que el camión presentó afectaciones menores en la parte trasera. El percance interrumpió momentáneamente la circulación mientras las autoridades atendían la situación.
Elementos de Tránsito Municipal arribaron al lugar para realizar el peritaje correspondiente y deslindar responsabilidades entre las partes involucradas.
No se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales. La movilización de los cuerpos de auxilio fue de carácter preventivo.