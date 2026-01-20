Saltillo: vuelca tras presunto cerrón en el bulevar Fundadores; conductora resulta ilesa

Una mujer no logró llegar a su centro de trabajo luego de volcar su vehículo sobre el bulevar Fundadores, presuntamente tras ser cerrada por un autobús cuando se dirigía a una empresa automotriz, en Saltillo. El accidente se registró cerca de las 06:00 horas de este martes, cuando Miranda ¨N¨, de 29 años, conducía un automóvil Chevrolet Beat, sobre la lateral del bulevar Fundadores, con dirección al distribuidor vial El Sarape. TE PUEDE INTERESAR: Choque frontal deja un muerto y un lesionado grave en la carretera a Monclova

De acuerdo con la versión de la conductora, se dirigía a la empresa Stellantis y, al llegar a la altura del Infonavit Valle de las Flores, intentó incorporarse a los puentes para continuar su trayecto hacia el periférico. Sin embargo, al realizar la maniobra, señaló que un autobús que circulaba con vía libre presuntamente le cerró el paso, lo que provocó que perdiera el control de la unidad.