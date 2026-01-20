Saltillo: vuelca tras presunto cerrón en el bulevar Fundadores; conductora resulta ilesa
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
El vehículo fue retirado del lugar y trasladado a un corralón municipal, mientras autoridades viales realizaron el peritaje para determinar responsabilidades y los daños ocasionado
Una mujer no logró llegar a su centro de trabajo luego de volcar su vehículo sobre el bulevar Fundadores, presuntamente tras ser cerrada por un autobús cuando se dirigía a una empresa automotriz, en Saltillo.
El accidente se registró cerca de las 06:00 horas de este martes, cuando Miranda ¨N¨, de 29 años, conducía un automóvil Chevrolet Beat, sobre la lateral del bulevar Fundadores, con dirección al distribuidor vial El Sarape.
TE PUEDE INTERESAR: Choque frontal deja un muerto y un lesionado grave en la carretera a Monclova
De acuerdo con la versión de la conductora, se dirigía a la empresa Stellantis y, al llegar a la altura del Infonavit Valle de las Flores, intentó incorporarse a los puentes para continuar su trayecto hacia el periférico.
Sin embargo, al realizar la maniobra, señaló que un autobús que circulaba con vía libre presuntamente le cerró el paso, lo que provocó que perdiera el control de la unidad.
El vehículo se proyectó hacia el camellón de terracería, donde terminó volcado sobre uno de sus costados. Otros automovilistas que presenciaron el hecho dieron aviso a las autoridades.
Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio para valorar a la mujer, quien no presentó lesiones de consideración y no requirió traslado a un hospital.
Elementos de Tránsito Municipal tomaron conocimiento de los hechos y solicitaron una grúa para retirar la unidad, la cual fue trasladada a un corralón, mientras se realizan las diligencias correspondientes para deslindar responsabilidades y cubrir los daños y multas generadas.