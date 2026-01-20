Saltillo: vuelca tras presunto cerrón en el bulevar Fundadores; conductora resulta ilesa

/ 20 enero 2026
    Del autobús pElementos de Tránsito Municipal realizaron el peritaje correspondiente tras el accidente vial. FOTO: CORTESÍA

El vehículo fue retirado del lugar y trasladado a un corralón municipal, mientras autoridades viales realizaron el peritaje para determinar responsabilidades y los daños ocasionado

Una mujer no logró llegar a su centro de trabajo luego de volcar su vehículo sobre el bulevar Fundadores, presuntamente tras ser cerrada por un autobús cuando se dirigía a una empresa automotriz, en Saltillo.

El accidente se registró cerca de las 06:00 horas de este martes, cuando Miranda ¨N¨, de 29 años, conducía un automóvil Chevrolet Beat, sobre la lateral del bulevar Fundadores, con dirección al distribuidor vial El Sarape.

$!Una grúa fue necesaria para retirar la unidad siniestrada.
Una grúa fue necesaria para retirar la unidad siniestrada. FOTO: CORTESÍA

De acuerdo con la versión de la conductora, se dirigía a la empresa Stellantis y, al llegar a la altura del Infonavit Valle de las Flores, intentó incorporarse a los puentes para continuar su trayecto hacia el periférico.

Sin embargo, al realizar la maniobra, señaló que un autobús que circulaba con vía libre presuntamente le cerró el paso, lo que provocó que perdiera el control de la unidad.

$!Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para valorar a la conductora, quien no requirió traslado hospitalario.
Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para valorar a la conductora, quien no requirió traslado hospitalario. FOTO: CORTESÍA

El vehículo se proyectó hacia el camellón de terracería, donde terminó volcado sobre uno de sus costados. Otros automovilistas que presenciaron el hecho dieron aviso a las autoridades.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio para valorar a la mujer, quien no presentó lesiones de consideración y no requirió traslado a un hospital.

Elementos de Tránsito Municipal tomaron conocimiento de los hechos y solicitaron una grúa para retirar la unidad, la cual fue trasladada a un corralón, mientras se realizan las diligencias correspondientes para deslindar responsabilidades y cubrir los daños y multas generadas.

