¿No has pagado tu predial? Aprovecha los estímulos fiscales de Saltillo antes de que termine octubre

El Gobierno Municipal de Saltillo invita a las y los contribuyentes a aprovechar los beneficios fiscales que se encuentran vigentes durante los últimos días de octubre, con el objetivo de facilitar el pago oportuno de sus contribuciones y regularizar adeudos.

La tesorera municipal, Lissette Álvarez Cuéllar, recordó que desde el 1 de octubre están activos estímulos como el cobro de un peso por recargos anuales, aplicable al impuesto Predial, Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles, Impuesto Sobre Espectáculos, Impuesto sobre Ejercicio de Actividades Mercantiles, recolección de basura, mercados y servicio de tránsito.

Asimismo, los estímulos incluyen Sanciones Administrativas y Fiscales, servicios de saneamiento de aguas residuales, expedición de licencias o refrendos para anuncios publicitarios y la ocupación de vías públicas. También se mantiene vigente un 75% de descuento en recargos anuales para establecimientos que expendan bebidas alcohólicas.