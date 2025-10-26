¿No has pagado tu predial? Aprovecha los estímulos fiscales de Saltillo antes de que termine octubre

    El Gobierno Municipal de Saltillo exhorta a la ciudadanía a aprovechar los beneficios fiscales antes de que concluya el mes de octubre. FOTO: CORTESÍA

Durante los últimos días de octubre están vigentes estímulos fiscales que permiten el pago de impuestos con recargos mínimos o descuentos, aplicables a predial, adquisición de inmuebles, servicios municipales y sanciones administrativas

El Gobierno Municipal de Saltillo invita a las y los contribuyentes a aprovechar los beneficios fiscales que se encuentran vigentes durante los últimos días de octubre, con el objetivo de facilitar el pago oportuno de sus contribuciones y regularizar adeudos.

La tesorera municipal, Lissette Álvarez Cuéllar, recordó que desde el 1 de octubre están activos estímulos como el cobro de un peso por recargos anuales, aplicable al impuesto Predial, Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles, Impuesto Sobre Espectáculos, Impuesto sobre Ejercicio de Actividades Mercantiles, recolección de basura, mercados y servicio de tránsito.

Asimismo, los estímulos incluyen Sanciones Administrativas y Fiscales, servicios de saneamiento de aguas residuales, expedición de licencias o refrendos para anuncios publicitarios y la ocupación de vías públicas. También se mantiene vigente un 75% de descuento en recargos anuales para establecimientos que expendan bebidas alcohólicas.

$!Contribuyentes pueden regularizar adeudos de predial, adquisición de inmuebles, servicios municipales y sanciones administrativas en diversos módulos de la ciudad.
Contribuyentes pueden regularizar adeudos de predial, adquisición de inmuebles, servicios municipales y sanciones administrativas en diversos módulos de la ciudad. FOTO: CORTESÍA

Los contribuyentes pueden realizar sus pagos en distintos puntos de la ciudad:

Presidencia Municipal: lunes a viernes de 8:00 a 17:00 horas.

Desarrollo Urbano (Unidad Administrativa): lunes a viernes de 8:00 a 14:00 horas y sábados de 9:00 a 13:00 horas.

Mercado Juárez: lunes a sábado de 9:00 a 18:00 horas.

Central de Autobuses: lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas.

Soriana San Isidro y Plaza Patio: lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas y sábados de 9:00 a 13:00 horas.

Se exhorta a las y los contribuyentes con adeudos a acudir al módulo más cercano a su domicilio y ponerse al corriente en sus compromisos fiscales, evitando sanciones adicionales y aprovechando los beneficios vigentes.

