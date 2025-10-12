‘No hay una denuncia particular’, dijo el obispo de Saltillo sobre caso de presunto abuso

Saltillo
/ 12 octubre 2025
    ‘No hay una denuncia particular’, dijo el obispo de Saltillo sobre caso de presunto abuso
    El Obispo invitó a la persona que hizo el señalamiento a presentar la denuncia formal a través del programa Entorno Seguro. FOTO: ESPECIAL

Hilario González, obispo de Saltillo, aseguró que el caso está en la Fiscalía y que la diócesis actuará solo si se presenta una denuncia formal

El obispo de Saltillo, Hilario González García, habló este domingo sobre el caso en el que se ha señalado a un sacerdote por presunto abuso sexual. Dijo que, según la información que tiene la diócesis, la denuncia presentada ante la Fiscalía no incluye nombre del responsable, por lo que será esa autoridad la encargada de investigar.

“Se puso una denuncia sin nombre, a quien resulte responsable, y entonces ya queda en la Fiscalía eso, de que ellos investiguen. Pero no hay una denuncia particular”, dijo.

TE PUEDE INTERESAR: ‘No basta dar pan’: la Iglesia llama a sanar pobreza material, moral y espiritual

Comentó que se invitó a la persona que hizo el señalamiento a presentar la denuncia formal a través del programa Entorno Seguro, que funciona como vía de atención dentro de la diócesis. “Como a todas las personas que sientan alguna situación difícil en este aspecto, las invitamos a acudir a Entorno Seguro para poder poner una denuncia formal y así iniciar un proceso de investigación”, mencionó.

Agregó que el sacerdote continúa en funciones, ya que —según dijo— no existen elementos legales para suspenderlo. “No hay un castigo porque no se ha presentado una denuncia oficial. Cuando eso ocurra, se tomarán medidas, pero serán únicamente medidas cautelares”, comentó.

Sobre el manejo del tema en redes sociales, González afirmó que la difusión de versiones sin contexto puede causar daño a las personas involucradas.

“A veces no se dan nombres ni circunstancias, y el daño ahí está. Para todos es un daño, porque se debilita la manera en que nos comunicamos y se hacen procesos de comunicación que nos afectan”, dijo.

Según González, la diócesis permanecerá a la espera de los resultados de la investigación antes de tomar decisiones sobre el caso.

Temas


Denuncias

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


Diócesis De Saltillo

true

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El dengue hemorrágico es el tipo más grave; los casos se mantienen en otoño ante la mayor resistencia del mosquito.

Coahuila: Alertan por mayor resistencia del mosquito del dengue
Agentes de la FGR aseguraron un kilo 190 gramos de metanfetamina durante un cateo en la colonia Guayulera, en Saltillo, como parte de las investigaciones contra Sergio “N” y Claudia “N”.

FGR logra vinculación a proceso contra pareja por venta de metanfetamina en Saltillo
Quienes vendan los lotes incurren en delitos ambientales y pueden ser responsables de fraude, señaló el Gobierno Municipal.

Alertan sobre venta ilegal de terrenos en zona protegida de Saltillo
Legisladores locales respaldaron el llamado para reactivar la economía de la Región Carbonífera.

Congreso de Coahuila pide apoyo a legisladores federales para incluir a la Región Carbonífera en programa de desarrollo
Noroña: De méndigo a mendigo

Noroña: De méndigo a mendigo
Algunos casos que atienden agentes del MP o fiscales pueden tardar más de un año en resolverse o ser arrastrados de años anteriores.

Mejora carga de trabajo para ministerios públicos de Coahuila, pero sigue siendo una de las 12 más atareadas
Los ataques han trascendido más allá de objetivos venezolanos, y las repercusiones de estos conflictos comienzan a afectar a otras naciones, en particular a Colombia.

¿Por qué EE. UU. sigue atacando embarcaciones en el Caribe?
La Sedatu dio a conocer que hasta la fecha se han liberado mil 607 predios para los proyectos de trenes.

Paga Gobierno de México 5 mil mdp en liberación de vías para trenes de pasajeros