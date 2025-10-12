‘No hay una denuncia particular’, dijo el obispo de Saltillo sobre caso de presunto abuso

El obispo de Saltillo, Hilario González García, habló este domingo sobre el caso en el que se ha señalado a un sacerdote por presunto abuso sexual. Dijo que, según la información que tiene la diócesis, la denuncia presentada ante la Fiscalía no incluye nombre del responsable, por lo que será esa autoridad la encargada de investigar.

“Se puso una denuncia sin nombre, a quien resulte responsable, y entonces ya queda en la Fiscalía eso, de que ellos investiguen. Pero no hay una denuncia particular”, dijo.

Comentó que se invitó a la persona que hizo el señalamiento a presentar la denuncia formal a través del programa Entorno Seguro, que funciona como vía de atención dentro de la diócesis. “Como a todas las personas que sientan alguna situación difícil en este aspecto, las invitamos a acudir a Entorno Seguro para poder poner una denuncia formal y así iniciar un proceso de investigación”, mencionó.

Agregó que el sacerdote continúa en funciones, ya que —según dijo— no existen elementos legales para suspenderlo. “No hay un castigo porque no se ha presentado una denuncia oficial. Cuando eso ocurra, se tomarán medidas, pero serán únicamente medidas cautelares”, comentó.

Sobre el manejo del tema en redes sociales, González afirmó que la difusión de versiones sin contexto puede causar daño a las personas involucradas.

“A veces no se dan nombres ni circunstancias, y el daño ahí está. Para todos es un daño, porque se debilita la manera en que nos comunicamos y se hacen procesos de comunicación que nos afectan”, dijo.

Según González, la diócesis permanecerá a la espera de los resultados de la investigación antes de tomar decisiones sobre el caso.