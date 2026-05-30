¡No lo olvides! Aplicarán cierres viales temporales por la 21K Coahuila 2026
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Exhortan a la ciudadanía a tomar previsiones
Este domingo se implementará un operativo especial de movilidad que contempla cierres temporales a la circulación en diversas vialidades de la ciudad con motivo de la realización de la carrera 21K Coahuila 2026.
El Gobierno Municipal de Saltillo exhortó a la ciudadanía a planificar sus traslados con anticipación y utilizar rutas alternas.
La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que el operativo dará inicio a partir de las 5:00 de la mañana, con el propósito de garantizar la seguridad de participantes, espectadores y automovilistas durante el desarrollo de esta competencia deportiva, considerada una de las carreras de mayor tradición y convocatoria a nivel nacional.
Zulema Banda Alemán, subdirectora de Tránsito Municipal, señaló que las restricciones vehiculares se aplicarán conforme al avance del contingente de corredores y que las vialidades serán reabiertas de manera gradual una vez que las condiciones operativas lo permitan.
Entre las principales vialidades contempladas dentro del recorrido se encuentran el bulevar Francisco Coss, en el tramo comprendido entre Emilio Carranza y Nazario Ortiz Garza, así como las calles Urdiñola, Paseo de la Reforma, Abasolo, Juárez, Victoria, Purcell, Aldama y Cuauhtémoc. Asimismo, se prevén afectaciones temporales en el bulevar J. Mery, la calzada Emilio Carranza, el bulevar Egipto y Venustiano Carranza.
Las autoridades municipales recomendaron a la población que tenga actividades programadas durante la mañana del domingo considerar tiempos adicionales de traslado y mantenerse atenta a las indicaciones emitidas por el personal de Tránsito y Seguridad Pública.
Con el objetivo de facilitar la llegada de los corredores provenientes de distintas regiones del país, se dieron a conocer rutas de acceso sugeridas hacia la zona de salida y meta, ubicada sobre el bulevar Francisco Coss, entre Emilio Carranza e Ignacio Allende.
Para los participantes que arriben desde Monterrey, se recomienda ingresar por el bulevar Isidro López Zertuche; quienes provengan de Torreón podrán hacerlo a través del periférico Luis Echeverría para posteriormente incorporarse a dicha vialidad. En el caso de los corredores procedentes de Zacatecas, la ruta sugerida es Paseo de la Reforma a la altura del puente El Sarape, mientras que para quienes lleguen desde el centro del país se recomienda utilizar el cruce de Francisco Coss y Venustiano Carranza.
La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que en el operativo participarán alrededor de 250 elementos de Tránsito Municipal, Policía Preventiva, cadetes de la Academia de Policía y agrupamientos especializados, además del monitoreo permanente mediante las cámaras del Centro de Control y Comando (C2).
El Gobierno Municipal reiteró el llamado a la ciudadanía a respetar las indicaciones del personal operativo, conducir con responsabilidad y atender la señalización temporal instalada, a fin de contribuir al desarrollo seguro y ordenado de la 21K Coahuila 2026.