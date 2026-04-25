No respeta el alto y provoca fuerte choque en Saltillo; motociclista termina con fractura expuesta

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Saltillo
/ 25 abril 2026
    No respeta el alto y provoca fuerte choque en Saltillo; motociclista termina con fractura expuesta
    Testigos del hecho permanecieron en el lugar durante los trabajos de emergencia, aportando información sobre cómo ocurrió la invasión de carril que derivó en la colisión entre ambos vehículos. MARTÍN ROJAS

Autoridades de Tránsito Municipal realizaron labores de control vehicular en la zona tras el accidente, lo que generó una breve interrupción en la circulación sobre el bulevar Mirasierra

Un motociclista resultó lesionado luego de verse involucrado en un accidente vial, en el que un automovilista le quitó el derecho de paso, sobre calles de la colonia Nuevo Mirasierra, en Saltillo.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos se registraron alrededor de las 00:00 horas, cuando el conductor de la motocicleta circulaba de sur a norte sobre el bulevar Mirasierra. Al llegar al cruce con la calle Sonora, un vehículo de la marca Honda, modelo Civic, que transitaba de oriente a poniente, se incorporó sin la debida precaución, invadiendo la circulación y provocando el impacto.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/elementos-de-la-sedena-catean-vivienda-en-saltillo-BF20250023
$!El vehículo Honda Civic involucrado en el accidente quedó detenido a unos metros del punto de impacto, mientras las autoridades tomaban conocimiento de lo ocurrido en las primeras horas del día.
El vehículo Honda Civic involucrado en el accidente quedó detenido a unos metros del punto de impacto, mientras las autoridades tomaban conocimiento de lo ocurrido en las primeras horas del día. MARTÍN ROJAS

Tras la colisión, el motociclista salió proyectado y resultó con una fractura expuesta en su pierna izquierda, por lo que paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio para brindarle atención prehospitalaria y, posteriormente, lo trasladaron a un hospital particular para su valoración médica.

$!Elementos de Tránsito Municipal realizaron el acordonamiento del área para permitir las labores de auxilio y recabar información sobre la mecánica del percance ocurrido en la colonia Nuevo Mirasierra.
Elementos de Tránsito Municipal realizaron el acordonamiento del área para permitir las labores de auxilio y recabar información sobre la mecánica del percance ocurrido en la colonia Nuevo Mirasierra. MARTÍN ROJAS

Elementos de Tránsito Municipal tomaron conocimiento del percance y procedieron con la detención del conductor señalado como responsable. Sin embargo, minutos más tarde, familiares de ambas partes llegaron a un acuerdo para la reparación de los daños, por lo que la situación fue resuelta en el lugar.

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