No respeta el alto y provoca fuerte choque en Saltillo; motociclista termina con fractura expuesta

Un motociclista resultó lesionado luego de verse involucrado en un accidente vial, en el que un automovilista le quitó el derecho de paso, sobre calles de la colonia Nuevo Mirasierra, en Saltillo.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos se registraron alrededor de las 00:00 horas, cuando el conductor de la motocicleta circulaba de sur a norte sobre el bulevar Mirasierra. Al llegar al cruce con la calle Sonora, un vehículo de la marca Honda, modelo Civic, que transitaba de oriente a poniente, se incorporó sin la debida precaución, invadiendo la circulación y provocando el impacto.