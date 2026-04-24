Elementos de la Sedena catean vivienda, en Saltillo

Un domicilio señalado como punto de venta de estupefacientes fue intervenido por autoridades estatales y federales, quienes ejecutaron una orden de cateo autorizada por un juez.

Cerca de las 8:30 de la noche de este viernes, un convoy de patrullas de los agrupamientos de la Policía de Acción y Reacción (PAR), binomios caninos K9, así como elementos de la Marina y la Sedena, arribó al inmueble ubicado en la avenida 17 y calle 8, en la colonia Ampliación Morelos.

La intervención se originó tras la detención de un hombre ocurrida la tarde del jueves 23 de abril, a quien se le encontró en posesión de cristal. Durante el proceso de investigación, el detenido confesó que operaba su negocio frente al Auditorio Saltillo, donde cada fin de semana se reunían varios integrantes de un autoclub.

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Posteriormente, se procedió a revisar el interior del domicilio, donde fueron localizadas diversas cantidades de droga presuntamente destinadas a su venta. Asimismo, las autoridades ubicaron una lista de clientes a quienes se les distribuía el producto a domicilio, junto con sus respectivos números telefónicos.

Un agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Estratégica contra el Narcomenudeo, en coordinación con dos peritos, llevó a cabo el aseguramiento de las sustancias. Lo anterior servirá como evidencia para acreditar ante el juez que el detenido incurrió en el delito de posesión de narcóticos con fines de venta.

Se espera que este sábado el acusado sea presentado ante un juez, donde participará en la audiencia inicial correspondiente.