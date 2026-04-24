Elementos de la Sedena catean vivienda, en Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 24 abril 2026
    Elementos de la Sedena catean vivienda, en Saltillo
    Elementos acudieron a la vivienda.
    Elementos de la Sedena catean vivienda, en Saltillo
    Elementos de la Sedena catean vivienda, en Saltillo
    Elementos de la Sedena catean vivienda, en Saltillo

El domicilio lo tenían disfrazado como reunión de integrantes de un autoclub deportivos

Un domicilio señalado como punto de venta de estupefacientes fue intervenido por autoridades estatales y federales, quienes ejecutaron una orden de cateo autorizada por un juez.

Cerca de las 8:30 de la noche de este viernes, un convoy de patrullas de los agrupamientos de la Policía de Acción y Reacción (PAR), binomios caninos K9, así como elementos de la Marina y la Sedena, arribó al inmueble ubicado en la avenida 17 y calle 8, en la colonia Ampliación Morelos.

La intervención se originó tras la detención de un hombre ocurrida la tarde del jueves 23 de abril, a quien se le encontró en posesión de cristal. Durante el proceso de investigación, el detenido confesó que operaba su negocio frente al Auditorio Saltillo, donde cada fin de semana se reunían varios integrantes de un autoclub.

TE PUEDE INTERESAR: Vuelca tráiler por tráfico detenido tras manifestación y provoca accidentes múltiples en Saltillo

Posteriormente, se procedió a revisar el interior del domicilio, donde fueron localizadas diversas cantidades de droga presuntamente destinadas a su venta. Asimismo, las autoridades ubicaron una lista de clientes a quienes se les distribuía el producto a domicilio, junto con sus respectivos números telefónicos.

Un agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Estratégica contra el Narcomenudeo, en coordinación con dos peritos, llevó a cabo el aseguramiento de las sustancias. Lo anterior servirá como evidencia para acreditar ante el juez que el detenido incurrió en el delito de posesión de narcóticos con fines de venta.

Se espera que este sábado el acusado sea presentado ante un juez, donde participará en la audiencia inicial correspondiente.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Seguridad
Última hora Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Teotihuacán ante el mundo

Teotihuacán ante el mundo
true

Los 3 estados que se entienden directamente con Estados Unidos
true

POLITICÓN: Viene Luisa María Alcalde a Saltillo; morenistas exigen apoyos reales, no visitas de paso
Fiesta. El intérprete español llegará por primera vez a la ciudad con un espectáculo lleno de éxitos.

¡Adiós ahorros! Alejandro Sanz llegará a Saltillo con su gira mundial: fecha, boletos y detalles
Un tráiler volcó sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez tras no alcanzar a frenar por el tráfico detenido derivado de una manifestación.

Vuelca tráiler por tráfico detenido tras manifestación y provoca accidentes múltiples en Saltillo
Dinos de Saltillo visita a Raptors del Estado de México en una nueva edición del Clásico Jurásico de la LFA 2026, buscando su segundo triunfo consecutivo.

Dinos de Saltillo vs Raptors LFA 2026: Fecha, horario y dónde ver el Clásico Jurásico
La muerte de dos agentes de la CIA en un accidente en el norte de México generó interrogantes sobre la autorización y la soberanía, pero también reflejó una alianza de seguridad delicada y de larga data entre ambos países.

Un choque mortal muestra los profundos lazos entre EU y México en materia de seguridad
Mural en Teherán con el texto “Irán nunca se someterá a la intimidación”, ilustrando la postura de Irán en el estrecho de Ormuz.

De los bombardeos a las tensas negociaciones: el estado de la guerra en Irán