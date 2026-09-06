“No tengas miedo del día que no has visto”: despiden a Rafael Cabral en Saltillo

La frase que repetía Rafael Eduardo Cabral Puente quedó entre las enseñanzas que su hija, Alejandra Cristina Cabral Mireles, conserva de él y que este domingo cobró un significado especial durante su despedida. Bajo una tarde fresca y lluviosa, familiares, amigos y personas que compartieron distintos momentos de su vida acudieron a la parroquia de Santiago Apóstol para darle el último adiós al empresario, quien falleció el 5 de septiembre.

La iglesia se encontraba llena. Afuera, algunas personas permanecieron bajo sus paraguas mientras esperaban para ingresar, escuchar la misa o acercarse a la familia para expresar sus condolencias. Algunos compartieron el paraguas para protegerse de la lluvia, mientras arreglos florales blancos acompañaban la ceremonia. Más allá de la despedida religiosa, quienes conocieron a Cabral Puente coincidieron en recordar a un hombre cuya vida estuvo ligada a la industria de la fundición, pero también a la amistad, la cultura, la familia y el gusto por convivir. UN LEGADO EN LA FUNDICIÓN Para Juan Manuel Torres Franco, quien también se dedicó a la fundición y compartió con Rafael Cabral parte de su trayectoria profesional, era un hombre de conversación amena, amigo y compañero de trabajo. “Era una persona muy agradable que tenía el don de la poesía, tenía el don de la conversación muy amena, muy agradable”, recordó. Torres Franco consideró que uno de los principales legados que deja es el trabajo y el conocimiento que desarrolló durante su vida dentro de la fundición.

Carlos de la Rosa Cabral destacó la aportación de Rafael a la industria de la transformación y, particularmente, a la fundición en Saltillo. “La Fundición Cabral son pioneros en el tipo de manufactura de la fundición”, afirmó. También destacó las enseñanzas sobre nuevas aleaciones y distintos tipos de hierro que continúan formando parte del trabajo de la empresa. Sin embargo, al hablar del hombre detrás del empresario, lo recordó como alguien “siempre alegre, siempre saludable, altruista, entregado a su familia, entregado a la comunidad”. ENTRE LA INGENIERÍA Y LA LITERATURA Quienes lo conocieron también recuerdan una faceta que iba más allá de la industria. María Candelaria Valdés Silva y María Elena Valenzuela Salido, integrantes del grupo Amigos de la Cultura Norestense, del que Cabral formaba parte, lo describieron como un hombre generoso, gracioso y culto. Una de las características que más destacaron fue su gusto por la literatura universal y, particularmente, por los poetas y dramaturgos del Siglo de Oro. Cabral acostumbraba relacionar esas lecturas con situaciones de la vida cotidiana y compartir sus reflexiones con los integrantes del grupo. Incluso tenía una sección llamada ‘Reflexiones’ dentro del programa que presentaban, donde compartía esos pensamientos.

Entre sus otros grandes gustos estaba el futbol. Sus amigas recordaron que hablaba de haber viajado 17 veces a los mundiales y que conocía numerosos datos y cifras relacionados con ellos. Para ellas, esa combinación entre su formación como ingeniero, su experiencia empresarial y su interés por la cultura era una de las características que lo hacían particular. UN HOMBRE AL QUE TODOS SALUDABAN Sus sobrinas Claudia y Cecilia Mireles lo recuerdan desde una perspectiva más familiar. Para ellas fue un tío cercano, lleno de historias y anécdotas, pero también alguien que estaba dispuesto a ayudar a quien lo necesitara. “Un ser humano que siempre le tendía la mano a cualquiera, quien fuera”, recordaron. También hablaron de su capacidad para relacionarse con las personas y de cómo, al encontrarse con él en distintos lugares, era común que alguien se acercara a saludarlo. “Muchísima gente lo conocía y a él no se le olvidaban las caras de las personas. Él era muy bueno para relacionarse”, señalaron. Entre sus recuerdos familiares aparecen también sus tardes en el Café Viena, donde acostumbraba conversar sobre toros, su fundición, sus amigos y sus hijas. Y había una afición particularmente peculiar: los vampiros. Sus sobrinas contaron que Rafael era amante de Drácula y que incluso ellas eran conocidas dentro de la familia como “las vampirillas”, mientras él era su “tío vampirillo”. Pero, por encima de las anécdotas, lo que más recuerdan es la tranquilidad que transmitía. “Su calidad humana y paz. Un ser que transmitía demasiada paz, seguridad y tranquilidad”, expresaron. EL LEGADO QUE DEJA A SUS HIJAS Para Alejandra Cristina Cabral Mireles, su padre fue un hombre alegre, dicharachero, recto y apasionado por convivir con los demás. Le gustaban el futbol, el béisbol, los Saraperos, los toros, la cacería y la pesca. Pero si hay algo que su hija considera que lo describía mejor, era su manera de vivir.

“Su pasión por la vida, eso lo describe a la perfección”, afirmó. También recordó que su padre tenía una frase para casi cualquier momento y que acostumbraba expresarse mediante rimas, versos y sonetos. Entre las que más recuerda está una que utilizaba durante las fiestas: “De aquí no te corren, allá no te buscan, ¿a dónde vas?” Y otra con la que bromeaba sobre su familia: “Yo todo mi dinero lo gasto en las mujeres”. Alejandra explicó que con ello se refería a su esposa y a sus cinco hijas, de quienes siempre se mostró orgulloso. “SI TÚ NO COMPARTES LO QUE SABES, NO TE SIRVE DE NADA” Para su familia, el legado de Rafael Cabral no se limita a la empresa que construyó. Su hija lo recuerda como un hombre honesto, íntegro y generoso, siempre dispuesto a ayudar. Entre sus enseñanzas conserva una frase que, para ella, resume buena parte de su manera de entender la vida: “Si tú no compartes lo que sabes, no te sirve de nada”. Por ello, cuando piensa en aquello que debería permanecer en las siguientes generaciones, Alejandra no habla solamente de la trayectoria empresarial de su padre. “A mí me gustaría que permaneciera su entusiasmo por la vida, su valentía”, expresó. Después recordó aquella frase que hoy permanece entre las palabras con las que su familia lo despide: “No tengas miedo del día que no has visto”. Rafael Eduardo Cabral Puente dejó a su esposa, Rosa María Mireles de Cabral; sus cinco hijas, Gabriela, Alejandra, Marcela, Cecilia y Sofía Elena; así como 10 nietos. Este domingo, bajo la lluvia, familiares, amigos y compañeros de distintos momentos de su vida se reunieron para decirle adiós. Algunos lo despidieron recordando al empresario y pionero de la fundición. Otros hablaron del amigo, del hombre culto, del padre, del tío que contaba historias o del hombre que siempre encontraba una manera de ayudar. Su familia, en cambio, eligió recordarlo por algo que parece resumir todas esas facetas: su pasión por la vida.

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