Saltillo: Muere Rafael Cabral Puente, reconocido empresario impulsor de la fundición

La comunidad saltillense lamentó el fallecimiento del reconocido empresario del ramo metalúrgico, Rafael Eduardo Cabral Puente. Tras darse a conocer la noticia, la comunidad industrial y diversos sectores como el educativo se volcaron en condolencias y apoyo para los familiares de Cabral.

Nacido en San Luis Potosí, Cabral Puente llegó a Saltillo en la década de los años 50. En esta ciudad consolidó su formación profesional al estudiar en el Tecnológico de Saltillo, donde se graduó como ingeniero industrial mecánico. Desde muy joven comenzó a colaborar en el taller familiar de refacciones, un esfuerzo inicial que le permitió convertirse con los años en un empresario respetado y querido dentro de los sectores metalúrgico, metalmecánico y de la fundición en la región con su empresa Fundición Cabral.

Su liderazgo empresarial lo llevó a desempeñarse como presidente de la Sociedad Mexicana de Fundidores Región Saltillo, uno de los organismos de mayor relevancia e impacto para la industria regional. A lo largo de su vida, se mantuvo estrechamente vinculado y atento al desarrollo y dinamismo económico del estado. La pérdida de Cabral Puente ha generado una profunda consternación. La Canacintra Saltillo y el Instituto Tecnológico de Saltillo expresaron sus condolencias a familiares. Durante este sábado se extendió un abrazo solidario a su hija, Marcela Cabral Mireles, quien actualmente se desempeña como titular del Comité de Mujeres Industriales de Canacintra.

Más allá de su exitosa faceta profesional, Rafael Eduardo Cabral Puente es recordado entrañablemente por su carácter amigable, su gran carisma y su generosidad. En el ámbito personal, se le conoció como un gran aficionado al fútbol y apasionado del béisbol, las motocicletas y la pesca, actividades recreativas que disfrutaba frecuentemente. Su partida deja un vacío significativo en la comunidad que lo adoptó y en el sector industrial que ayudó a consolidar.

Temas

Muertes

Localizaciones

Saltillo

