No ve a motociclista y le corta el paso en Saltillo; termina con probable fractura

Con una probable fractura en la pierna derecha terminó un motociclista que fue trasladado a la Clínica Dos del IMSS en Saltillo, luego de resultar afectado en un accidente vial ocurrido la mañana de este lunes.

Cerca de las 07:15 horas se registró el percance, el cual fue reportado por personal de la Unidad de Integración Familiar de la Policía al Sistema Estatal de Emergencias 911.

TE PUEDE INTERESAR: Llamas consumen auto al oriente de Saltillo; madre e hija logran ponerse a salvo