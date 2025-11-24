No ve a motociclista y le corta el paso en Saltillo; termina con probable fractura

Saltillo
/ 24 noviembre 2025
    No ve a motociclista y le corta el paso en Saltillo; termina con probable fractura
    La unidad médica trasladó al motociclista a la Clínica Dos del IMSS para su valoración. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

El conductor del automóvil permaneció en el sitio a la espera de la grúa que retiró ambos vehículos para el deslinde de daños y gastos médicos

Con una probable fractura en la pierna derecha terminó un motociclista que fue trasladado a la Clínica Dos del IMSS en Saltillo, luego de resultar afectado en un accidente vial ocurrido la mañana de este lunes.

Cerca de las 07:15 horas se registró el percance, el cual fue reportado por personal de la Unidad de Integración Familiar de la Policía al Sistema Estatal de Emergencias 911.

$!El Aveo involucrado presentó daños en la parte delantera derecha tras la colisión.
El Aveo involucrado presentó daños en la parte delantera derecha tras la colisión. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

Minutos después arribó una unidad de urgencias médicas de la Cruz Roja, cuyos paramédicos atendieron a Francisco Javier ¨N¨, de 41 años, quien circulaba por Manuel Pérez Treviño, procedente de Francisco de Urdiñola y con dirección a Villarello.

$!Paramédicos de Cruz Roja atiendieron al motociclista lesionado tras el impacto.
Paramédicos de Cruz Roja atiendieron al motociclista lesionado tras el impacto. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

De acuerdo con los primeros datos, de la calle Juan Fermín de Casas salió un vehículo Chevrolet Aveo, conducido por Daniel ¨N¨, de 69 años, quien señaló que no alcanzó a ver al motociclista. Explicó que observó un automóvil pasar por el carril derecho y, al incorporarse para tomar Pérez Treviño hacia Urdiñola, no advirtió la presencia de la motocicleta y sólo sintió el impacto en la parte delantera derecha.

$!La motocicleta quedó dañada sobre la vialidad luego del accidente matutino.
La motocicleta quedó dañada sobre la vialidad luego del accidente matutino. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

Tras el choque, el motociclista cayó al pavimento y comenzó a quejarse del dolor, por lo que testigos y familiares que fueron alertados solicitaron apoyo.

El lesionado fue abordado a la ambulancia y trasladado al centro médico, mientras que el conductor del Aveo permaneció en el lugar a la espera de que una grúa retirara los vehículos al corralón, donde se definirán los daños y gastos médicos correspondientes.

