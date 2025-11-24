No ve a motociclista y le corta el paso en Saltillo; termina con probable fractura
El conductor del automóvil permaneció en el sitio a la espera de la grúa que retiró ambos vehículos para el deslinde de daños y gastos médicos
Con una probable fractura en la pierna derecha terminó un motociclista que fue trasladado a la Clínica Dos del IMSS en Saltillo, luego de resultar afectado en un accidente vial ocurrido la mañana de este lunes.
Cerca de las 07:15 horas se registró el percance, el cual fue reportado por personal de la Unidad de Integración Familiar de la Policía al Sistema Estatal de Emergencias 911.
Minutos después arribó una unidad de urgencias médicas de la Cruz Roja, cuyos paramédicos atendieron a Francisco Javier ¨N¨, de 41 años, quien circulaba por Manuel Pérez Treviño, procedente de Francisco de Urdiñola y con dirección a Villarello.
De acuerdo con los primeros datos, de la calle Juan Fermín de Casas salió un vehículo Chevrolet Aveo, conducido por Daniel ¨N¨, de 69 años, quien señaló que no alcanzó a ver al motociclista. Explicó que observó un automóvil pasar por el carril derecho y, al incorporarse para tomar Pérez Treviño hacia Urdiñola, no advirtió la presencia de la motocicleta y sólo sintió el impacto en la parte delantera derecha.
Tras el choque, el motociclista cayó al pavimento y comenzó a quejarse del dolor, por lo que testigos y familiares que fueron alertados solicitaron apoyo.
El lesionado fue abordado a la ambulancia y trasladado al centro médico, mientras que el conductor del Aveo permaneció en el lugar a la espera de que una grúa retirara los vehículos al corralón, donde se definirán los daños y gastos médicos correspondientes.