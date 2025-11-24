Llamas consumen auto al oriente de Saltillo; madre e hija logran ponerse a salvo
La fuga de gasolina en la parte baja del vehículo prolongó las labores de los bomberos que trabajaron varios minutos para controlar el incendio
“Primero salió humo de la parte delantera del auto y posteriormente se prendió”, fue lo que la esposa de Pedro le informó luego de que el vehículo en el que llevaba a su hija a la escuela comenzara a incendiarse sobre el bulevar Fundadores, en Saltillo.
Minutos antes de las 07:00 horas de este lunes se reportó al número de emergencias 911 el incendio de un vehículo en la entrada de los carriles laterales hacia los centrales, después de la Calle 17.
La llamada fue canalizada de inmediato al personal de Bomberos, quienes se movilizaron al lugar y arribaron en pocos minutos para comenzar a combatir las llamas.
Al llegar, el vehículo Ford Ikon estaba completamente envuelto en fuego. La conductora y la menor que la acompañaba lograron salir y ponerse a salvo, tras lo cual la mujer avisó a su esposo.
Las maniobras de los bomberos se extendieron varios minutos debido a una fuga de gasolina en la parte baja del automóvil, lo que dificultó el control total del incendio hasta que finalmente fue sofocado.
El vehículo quedó completamente dañado. El propietario agradeció que la pérdida fuera únicamente material y que tanto su esposa como su hija resultaran ilesas.