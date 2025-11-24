Llamas consumen auto al oriente de Saltillo; madre e hija logran ponerse a salvo

Saltillo
/ 24 noviembre 2025
    Llamas consumen auto al oriente de Saltillo; madre e hija logran ponerse a salvo
    La unidad ardió por completo pese a la rápida respuesta de los cuerpos de emergencia. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

La fuga de gasolina en la parte baja del vehículo prolongó las labores de los bomberos que trabajaron varios minutos para controlar el incendio

“Primero salió humo de la parte delantera del auto y posteriormente se prendió”, fue lo que la esposa de Pedro le informó luego de que el vehículo en el que llevaba a su hija a la escuela comenzara a incendiarse sobre el bulevar Fundadores, en Saltillo.

Minutos antes de las 07:00 horas de este lunes se reportó al número de emergencias 911 el incendio de un vehículo en la entrada de los carriles laterales hacia los centrales, después de la Calle 17.

$!Conductora y menor lograron salir antes de que el fuego envolviera el automóvil.
Conductora y menor lograron salir antes de que el fuego envolviera el automóvil. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

La llamada fue canalizada de inmediato al personal de Bomberos, quienes se movilizaron al lugar y arribaron en pocos minutos para comenzar a combatir las llamas.

$!Bomberos trabajaron varios minutos para sofocar las llamas del vehículo siniestrado.
Bomberos trabajaron varios minutos para sofocar las llamas del vehículo siniestrado. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

Al llegar, el vehículo Ford Ikon estaba completamente envuelto en fuego. La conductora y la menor que la acompañaba lograron salir y ponerse a salvo, tras lo cual la mujer avisó a su esposo.

$!Restos del Ford Ikon quedaron calcinados tras el incendio registrado en bulevar Fundadores.
Restos del Ford Ikon quedaron calcinados tras el incendio registrado en bulevar Fundadores. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

Las maniobras de los bomberos se extendieron varios minutos debido a una fuga de gasolina en la parte baja del automóvil, lo que dificultó el control total del incendio hasta que finalmente fue sofocado.

El vehículo quedó completamente dañado. El propietario agradeció que la pérdida fuera únicamente material y que tanto su esposa como su hija resultaran ilesas.

Temas


Seguridad
incendios
Última hora Saltillo

Localizaciones


Saltillo

