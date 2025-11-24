Llamas consumen auto al oriente de Saltillo; madre e hija logran ponerse a salvo

“Primero salió humo de la parte delantera del auto y posteriormente se prendió”, fue lo que la esposa de Pedro le informó luego de que el vehículo en el que llevaba a su hija a la escuela comenzara a incendiarse sobre el bulevar Fundadores, en Saltillo.

Minutos antes de las 07:00 horas de este lunes se reportó al número de emergencias 911 el incendio de un vehículo en la entrada de los carriles laterales hacia los centrales, después de la Calle 17.

