Invitan a disfrutar la séptima edición de ‘Noche de Museos’ en Saltillo

El evento se llevará a cabo el próximo martes 19 de mayo a las 19:00 horas en las instalaciones del Museo del Desierto, donde las y los asistentes podrán disfrutar de diversas actividades culturales y recreativas.

El Gobierno Municipal de Saltillo , en coordinación con el Museo del Desierto, invitó a la ciudadanía a participar en la séptima edición del programa educativo y cultural “Noche de Museos”, actividad que se realizará en el marco del Día Internacional de los Museos.

Las autoridades informaron que el acceso será completamente gratuito, aunque con cupo limitado, por lo que exhortaron a la población interesada a realizar previamente su reservación al teléfono 844-416-39-92, de lunes a viernes en horario de 8:00 a 15:00 horas.

Como parte de la programación, se contemplan recorridos especiales por las instalaciones del museo, además de actividades complementarias dirigidas al público asistente.

Uno de los principales atractivos de esta edición será el concierto “Serenata en el Museo. De Mozart a Queen en una noche de museos”, a cargo del Ensamble Metropolitano de la Orquesta Metropolitana de Saltillo.

Con este tipo de actividades, el Gobierno Municipal busca fomentar el acceso a la cultura, fortalecer la convivencia familiar y promover la participación ciudadana en espacios artísticos y educativos de la ciudad.

Para mayores informes sobre el evento y el proceso de reservación, la ciudadanía puede comunicarse al mismo número telefónico proporcionado por los organizadores.