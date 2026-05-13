Invitan a disfrutar la séptima edición de ‘Noche de Museos’ en Saltillo

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    Invitan a disfrutar la séptima edición de ‘Noche de Museos’ en Saltillo
    La sede será el Museo del Desierto en Saltillo HÉCTOR GARCÍA

El evento se desarrollará en el marco del Día Internacional de los Museos

El Gobierno Municipal de Saltillo, en coordinación con el Museo del Desierto, invitó a la ciudadanía a participar en la séptima edición del programa educativo y cultural “Noche de Museos”, actividad que se realizará en el marco del Día Internacional de los Museos.

El evento se llevará a cabo el próximo martes 19 de mayo a las 19:00 horas en las instalaciones del Museo del Desierto, donde las y los asistentes podrán disfrutar de diversas actividades culturales y recreativas.

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Las autoridades informaron que el acceso será completamente gratuito, aunque con cupo limitado, por lo que exhortaron a la población interesada a realizar previamente su reservación al teléfono 844-416-39-92, de lunes a viernes en horario de 8:00 a 15:00 horas.

Como parte de la programación, se contemplan recorridos especiales por las instalaciones del museo, además de actividades complementarias dirigidas al público asistente.

Uno de los principales atractivos de esta edición será el concierto “Serenata en el Museo. De Mozart a Queen en una noche de museos”, a cargo del Ensamble Metropolitano de la Orquesta Metropolitana de Saltillo.

Con este tipo de actividades, el Gobierno Municipal busca fomentar el acceso a la cultura, fortalecer la convivencia familiar y promover la participación ciudadana en espacios artísticos y educativos de la ciudad.

Para mayores informes sobre el evento y el proceso de reservación, la ciudadanía puede comunicarse al mismo número telefónico proporcionado por los organizadores.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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