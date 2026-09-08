Nombran al General Jorge González Gálvez como nuevo Comandante de la 6ª Zona Militar en Saltillo

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    Nombran al General Jorge González Gálvez como nuevo Comandante de la 6ª Zona Militar en Saltillo
    El general de brigada Estado Mayor Jorge González Gálvez cuenta con 43 años de servicio en las Fuerzas Armadas. HÉCTOR GARCÍA

Jorge González Gálvez asumió el mando de la 6ª Zona Militar en Saltillo, tras una trayectoria de 43 años en las Fuerzas Armadas y diversos cargos operativos y de seguridad nacional

Esta mañana el General de brigada del Estado Mayor, Jorge González Gálvez, tomó protesta como nuevo comandante de la 6ª Zona Militar.

Conforme al reglamento del ceremonial militar, rindió protesta de bandera e ingresó formalmente al mando, en presencia del comandante de la 11ª Región Militar.

González Gálvez, nacido el 14 de febrero de 1967 en Xico, Veracruz, cuenta con una trayectoria de 43 años de servicio ininterrumpido en las Fuerzas Armadas. Inició su formación en el Heroico Colegio Militar en 1983 y egresó como subteniente de Infantería en 1987.

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$!González Gálvez asumió formalmente el mando de la 6ª Zona Militar durante una ceremonia oficial.
González Gálvez asumió formalmente el mando de la 6ª Zona Militar durante una ceremonia oficial. HÉCTOR GARCÍA

En el ámbito académico, es licenciado en Administración Militar por la Escuela Superior de Guerra y cuenta con una maestría en Seguridad Nacional por el Centro de Estudios Superiores Navales, donde obtuvo el primer lugar en aprovechamiento. Asimismo, posee formación especializada en protección a dignatarios, operaciones especiales y estrategia internacional.

$!Jorge González Gálvez, nuevo comandante de la 6ª Zona Militar en Saltillo.
Jorge González Gálvez, nuevo comandante de la 6ª Zona Militar en Saltillo. HÉCTOR GARCÍA

A lo largo de su carrera, ha ocupado puestos clave en la administración pública y en la estructura militar del país. Entre ellos destacan la jefatura de la Sección Octava de Seguridad Personal del Presidente de la República y la Sección Quinta del Estado Mayor Presidencial.

El mando castrense posee una amplia experiencia operativa, al haberse desempeñado como comandante del 71/o. Batallón de Infantería en Durango y comandante de la Guarnición Militar de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Además, ha fungido como jefe de Estado Mayor en diversas regiones y zonas militares, incluida la 6ª Zona.

En la Guardia Nacional ha tenido un papel destacado como coordinador estatal en el Estado de México y Sonora, así como comandante de brigadas de Policía Militar. En el ámbito internacional, representó a México como agregado militar y aéreo en Perú y como agregado de defensa en Guatemala.

$!El nuevo comandante de la 6ª Zona Militar cuenta con experiencia en operaciones, seguridad nacional y Guardia Nacional.
El nuevo comandante de la 6ª Zona Militar cuenta con experiencia en operaciones, seguridad nacional y Guardia Nacional. HÉCTOR GARCÍA

Entre sus múltiples condecoraciones cuenta con la Medalla al Mérito en la Campaña Contra el Narcotráfico y una mención honorífica por su labor contra la delincuencia organizada durante las operaciones Sierra Madre 2018. Recientemente, recibió felicitaciones del Alto Mando por liderar el contingente de la Guardia Nacional en el desfile del 16 de septiembre de 2023.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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