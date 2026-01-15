Nuevos puentes peatonales en Saltillo irán ‘acorde a la vialidad’

Saltillo
/ 15 enero 2026
    Nuevos puentes peatonales en Saltillo irán ‘acorde a la vialidad’
    Los dos puentes peatonales instalados en el bulevar Venustiano Carranza se integran de manera armónica al entorno urbano. FOTO: ESPECIAL

En noviembre, el Municipio anunció que para 2026 se contempla la construcción de 10 nuevos espacios para el peatón en distintos puntos de la ciudad

El miércoles 14 de enero, 2 menores fueron atropelladas sobre el bulevar Venustiano Carranza. Al respecto de este hecho y del flujo vehicular en la zona, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, habló sobre las acciones que se llevarán a cabo durante este 2026.

Comentó que el cruce de personas desde el camellón central es una escena frecuente para quienes transitan por ese punto. “Todos los días la gente que transitamos por el bulevar Venustiano Carranza mínimo vemos a uno o dos personas en el camellón central tratando de cruzar”, expresó.

TE PUEDE INTERESAR: Analizan adelantar el Festival Internacional de las Artes de Saltillo para alinearlo con la Ola Mundialista

Sin embargo, al comentar las ubicaciones de los dos puentes que se encuentran sobre el bulevar —el puente del Tec Saltillo y el del IMSS no. 2—, agregó que se buscará que las obras proyectadas en ese tema, representen un beneficio para el peatón.

“Hay que ver específicamente dónde pudiéramos implementar ese tipo de puentes peatonales, que no sean los tradicionales puentes peatonales, sino que vayan acorde a la vialidad. Buscaremos que todas las intervenciones que hagamos tengan un beneficio directamente al peatón”, concluyó.

Temas


Vialidad
obras públicas

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


ayuntamiento de saltillo

Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Gobernación y Hacienda citan a Armando Castilla para revisar el acoso judicial contra Vanguardia

Gobernación y Hacienda citan a Armando Castilla para revisar el acoso judicial contra Vanguardia
Carta a la Opinión Pública de Armando Castilla Galindo, Director de Vanguardia

Carta a la Opinión Pública de Armando Castilla Galindo, Director de Vanguardia
Adán Augusto, nutriéndose

Adán Augusto, nutriéndose
true

4T: Hay fracturas en el régimen
true

POLITICÓN: Fabricando delitos, así es como intenta amordazar a VANGUARDIA
El menor fue diagnosticado con hidronefrosis en el Hospital Materno Infantil desde diciembre pasado.

Madre de familia de Saltillo solicita apoyo para costear estudios médicos de su hijo de 9 años
El adulto mayor fue atendido por las autoridades.

Localizan con vida a campesino extraviado en General Cepeda

Denuncia en mi contra es para sofocar a VANGUARDIA, afirma Armando Castilla en entrevista

Denuncia en mi contra es para sofocar a VANGUARDIA, afirma Armando Castilla en entrevista