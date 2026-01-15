Nuevos puentes peatonales en Saltillo irán ‘acorde a la vialidad’

El miércoles 14 de enero, 2 menores fueron atropelladas sobre el bulevar Venustiano Carranza. Al respecto de este hecho y del flujo vehicular en la zona, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, habló sobre las acciones que se llevarán a cabo durante este 2026.

Comentó que el cruce de personas desde el camellón central es una escena frecuente para quienes transitan por ese punto. “Todos los días la gente que transitamos por el bulevar Venustiano Carranza mínimo vemos a uno o dos personas en el camellón central tratando de cruzar”, expresó.

Sin embargo, al comentar las ubicaciones de los dos puentes que se encuentran sobre el bulevar —el puente del Tec Saltillo y el del IMSS no. 2—, agregó que se buscará que las obras proyectadas en ese tema, representen un beneficio para el peatón.

“Hay que ver específicamente dónde pudiéramos implementar ese tipo de puentes peatonales, que no sean los tradicionales puentes peatonales, sino que vayan acorde a la vialidad. Buscaremos que todas las intervenciones que hagamos tengan un beneficio directamente al peatón”, concluyó.