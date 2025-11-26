Proyectan hasta 10 puentes peatonales en Saltillo para 2026

Saltillo
/ 26 noviembre 2025
    Proyectan hasta 10 puentes peatonales en Saltillo para 2026
    Estas obras están contempladas en la planeación del próximo año. FOTO: FRANCISCO MUÑIZ

También contemplan rehabilitaciones y adecuaciones en zonas con nuevas vialidades para reducir riesgos y mejorar la conectividad entre colonias.

Saltillo podría contar con entre siete y 10 puentes peatonales para 2026, de acuerdo con lo expuesto por el director de Infraestructura y Obras Públicas, Antonio Nerio Maltos. Informó que los proyectos se encuentran en etapa de planeación dentro del programa de inversión del próximo año.

Comentó, la proyección incluye tanto nuevos puentes como rehabilitaciones, principalmente en sectores del sur y oriente de la ciudad, donde se han identificado estructuras que requieren intervención o zonas con necesidad de mayor conectividad peatonal.

“Ahorita tenemos siete que incluyendo ya las rehabilitaciones”, dijo.

El director detalló que algunas de estas acciones se concentran en áreas cercanas a nuevas vialidades, como la prolongación de Nazario Ortiz Garza. Ahí —dijo— se busca adecuar accesos y disminuir riesgos para peatones, sin recurrir a reductores de velocidad, sino mediante “señalética”, carriles de desaceleración y ajustes específicos en los cruces.

Agregó que, en el caso de puentes ubicados sobre avenidas principales, los proyectos se coordinan con Desarrollo Urbano, instancia que también interviene en los procesos de permisos y concesiones cuando participan particulares en la inversión.

Añadió que estos trabajos se desarrollan en conjunto con dependencias municipales y estatales, con el objetivo de definir prioridades y garantizar que las nuevas estructuras respondan a las condiciones de movilidad y seguridad.

