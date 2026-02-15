Obispo de Saltillo entroniza imagen de San José Sánchez del Río y anuncia el inicio de Cuaresma

Saltillo
15 febrero 2026
    Obispo de Saltillo entroniza imagen de San José Sánchez del Río y anuncia el inicio de Cuaresma
    El obispo Hilario González García encabezó la bendición de la imagen de San José Sánchez del Río en la parroquia del Santísimo Cristo del Ojo de Agua.

Durante la entronización de una imagen de San José Sánchez del Río, el obispo Hilario González García convocó a la juventud a fortalecer su fe y anunció el inicio de la Cuaresma con el Miércoles de Ceniza

En un llamado directo a la juventud para perseverar en la fe ante los desafíos actuales, el obispo de Saltillo, Hilario González García, encabezó la bendición y entronización de una imagen de San José Sánchez del Río en la parroquia del Santísimo Cristo del Ojo de Agua.

Ante decenas de fieles, el prelado destacó la relevancia espiritual del joven mártir cristero, a quien presentó como modelo de piedad, fortaleza y perseverancia en un contexto social marcado —dijo— por el cansancio, la superficialidad y el desánimo. Exhortó particularmente a los adolescentes a no ceder ante problemáticas como las adicciones o la ambición desmedida, y a encontrar en la fe la fuerza necesaria para enfrentar las adversidades.

Durante su mensaje, el obispo también anunció el inicio de la Cuaresma el próximo 18 de febrero con la celebración del Miércoles de Ceniza, subrayando que este tiempo litúrgico representa una oportunidad de arrepentimiento y preparación para conmemorar la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo.

Explicó que la Cuaresma se sustenta en tres prácticas fundamentales: la oración, el ayuno y la limosna. El ayuno, precisó, implica moderación y dominio personal como camino hacia una transformación interior.

Al referirse al mensaje del Papa Francisco para este periodo, González García resaltó la importancia de escuchar la palabra de Dios y asumir la moderación como herramienta para alcanzar una renovación espiritual profunda.

En otro tema, cuestionado sobre el envío de ayuda humanitaria a Cuba, el obispo sostuvo que la solidaridad debe anteponerse a intereses políticos que puedan afectar a la población civil. Señaló que es necesario promover caminos de justicia, diálogo y paz para evitar que los pueblos sufran las consecuencias de conflictos de poder.

Finalmente, recordó que organismos como Cáritas Internacional continúan atentos a situaciones de hambre y desastres naturales en diversas regiones del mundo, brindando apoyo con un enfoque humanitario y ajeno a posturas partidistas.

