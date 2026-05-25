Obispos de Saltillo ofician misa para reconocer la lucha de la población LGBTTTIQA+

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    Obispos de Saltillo ofician misa para reconocer la lucha de la población LGBTTTIQA+
    Colectivos y representantes de la Iglesia católica participaron en una misa realizada en la Parroquia de San Esteban, en Saltillo. CORTESÍA

Además de atender a personas de la diversidad interesadas en la religión, colectivos señalaron que estas actividades buscan generar espacios seguros e incluyentes

En el marco del Festival del Orgullo, obispos de Saltillo encabezaron una celebración eucarística en apoyo a la comunidad LGBTTTIQA+ en la capital coahuilense, con el objetivo de bendecir el trabajo de organizaciones que impulsan la defensa de los derechos de esta población.

El evento fue convocado desde principios de mayo por la organización Orgullo y Dignidad, integrada por colectivos como Baena Derecho y Orgullo, Espacio y Diversidad, Hombres XX, Jóvenes Prevenidos A.C., Next Drag Super Star, Red Arcoíris en Resistencia, Ruta Diversa y Vaqueros Coahuila, como parte de las actividades del Festival del Orgullo y de la edición 17 de la Marcha del Orgullo en Saltillo.

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De acuerdo con integrantes de Orgullo y Dignidad, además de atender a personas de la comunidad LGBTIQA+ interesadas en la religión, este tipo de actividades buscan ocupar espacios diversos y alternos, así como generar entornos seguros para la población.

La misa fue presidida por el obispo de Saltillo, Hilario González García, y el obispo emérito Raúl Vera López. También participó el padre Robert Coogan en la Parroquia de San Esteban, ubicada en el centro de la ciudad.

Durante la celebración se reconoció la historia del movimiento en Coahuila y se recordó que parte de su lucha tuvo origen dentro de la Iglesia católica en Saltillo.

En su mensaje, Hilario González señaló que la defensa de los derechos humanos es un principio evangélico y destacó la importancia de fortalecer el sentido de comunidad.

$!Integrantes de colectivos de diversidad participaron en la celebración eucarística realizada en la Parroquia de San Esteban, en el centro de Saltillo.
Integrantes de colectivos de diversidad participaron en la celebración eucarística realizada en la Parroquia de San Esteban, en el centro de Saltillo. CORTESÍA

Por su parte, Raúl Vera López consideró que la creación de colectivos en favor de la diversidad también representa una forma de transmitir el mensaje evangélico. Además, recordó que el movimiento ha enfrentado momentos complejos debido a intereses políticos.

El padre Robert Coogan invitó a la población LGBTIQA+ a acercarse a los sacramentos y mencionó a sacerdotes con experiencia en temas relacionados con diversidad humana.

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Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

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