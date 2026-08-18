Ocho detenidos tras acciones de vigilancia del C2 en Saltillo
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Las personas detenidas fueron puestas a disposición de las autoridades competentes
El sistema de videovigilancia del Centro de Control y Comando (C2) permitió a elementos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana intervenir en cuatro hechos distintos registrados en diversos sectores de Saltillo, que derivaron en la detención de ocho personas.
Uno de los casos ocurrió en la colonia Landín, donde los monitoristas detectaron a un hombre al salir de una tienda de autoservicio localizada sobre el Periférico Luis Echeverría Álvarez, en el cruce con la calle Carlos Salazar.
A través de las cámaras observaron que el individuo aparentemente ocultó varias botellas de licor entre sus prendas para después colocarlas dentro de una mochila. Tras recibir el reporte, agentes de la Policía Municipal acudieron al establecimiento y detuvieron a Jesús Marcial “N”.
En otro punto de la ciudad, la vigilancia permitió detectar a tres personas que presuntamente intentaban abrir vehículos estacionados en calles de la Zona Centro. Los operadores del C2 solicitaron la intervención de los policías, quienes lograron detener inicialmente a José Luis “N” y Perla Sofía “N”.
Un tercer involucrado abandonó el sitio antes de la llegada de los agentes y comenzó a huir. Sin embargo, la búsqueda continuó y Jonathan “N” fue localizado y detenido momentos después.
Un tercer operativo tuvo lugar en la colonia El Tanquecito. En este sector, los monitoristas observaron a un hombre que manipulaba una motocicleta y posteriormente comenzó a arrastrarla por la vía pública.
La información fue canalizada a los elementos asignados a la zona, quienes acudieron al lugar y aseguraron a Martín Daniel “N”. De acuerdo con la corporación, el detenido no pudo acreditar la propiedad o procedencia de la motocicleta.
El cuarto incidente se registró también en el primer cuadro de la ciudad, donde las cámaras captaron a tres hombres que caminaban por una de las calles. En las imágenes se observó que uno de ellos sacó de una mochila una cizalla y presuntamente intentó utilizarla para abrir el portón de un domicilio.
Ante esta situación, los agentes municipales intervinieron y detuvieron a Iván Alejandro “N”, Raúl “N” y Erick “N”.
La Comisaría de Seguridad señaló que estos resultados derivan de la coordinación entre los operadores del sistema de videovigilancia y los elementos desplegados en distintos sectores de la ciudad, lo que permite atender reportes y dar seguimiento a situaciones detectadas mediante las cámaras del C2.