Ocho detenidos tras acciones de vigilancia del C2 en Saltillo

El sistema de videovigilancia del Centro de Control y Comando (C2) permitió a elementos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana intervenir en cuatro hechos distintos registrados en diversos sectores de Saltillo, que derivaron en la detención de ocho personas.

Uno de los casos ocurrió en la colonia Landín, donde los monitoristas detectaron a un hombre al salir de una tienda de autoservicio localizada sobre el Periférico Luis Echeverría Álvarez, en el cruce con la calle Carlos Salazar.

A través de las cámaras observaron que el individuo aparentemente ocultó varias botellas de licor entre sus prendas para después colocarlas dentro de una mochila. Tras recibir el reporte, agentes de la Policía Municipal acudieron al establecimiento y detuvieron a Jesús Marcial “N”.

En otro punto de la ciudad, la vigilancia permitió detectar a tres personas que presuntamente intentaban abrir vehículos estacionados en calles de la Zona Centro. Los operadores del C2 solicitaron la intervención de los policías, quienes lograron detener inicialmente a José Luis “N” y Perla Sofía “N”.