Alumno de la Universidad La Salle Laguna apuñala a compañera al término de clase

+ Seguir en Seguir en Google
Torreón
/
    Alumno de la Universidad La Salle Laguna apuñala a compañera al término de clase
    La agresión ocurrió en la zona de salida de la Universidad La Salle Laguna, al término de la jornada escolar. CORTESÍA

La institución educativa confirmó el ataque y señaló que ambos estudiantes se conocían desde años atrás; la víctima se encuentra estable

GÓMEZ PALACIO, DGO.- Un estudiante de la Universidad La Salle Laguna, en Gómez Palacio, Durango, apuñaló a su compañera a la salida de clases, por lo que la estudiante tuvo que ser hospitalizada. Su estado se reporta como estable.

Fue la misma universidad la que, a través de un comunicado, confirmó la agresión “sorpresiva” del estudiante hacia su compañera, en hechos que ocurrieron este lunes alrededor de las 14:00 horas al término de la jornada escolar matutina, en la zona de salida.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/sheinbaum-confirma-muerte-de-dos-mexicanos-tras-terremoto-de-74-en-colombia-AA22883425

Aunque la universidad no detalló cómo se dio el ataque, ni la identidad del agresor ni de la víctima, autoridades de Durango confirmaron que se usó un arma blanca.

De acuerdo con un comunicado de la universidad, ambos estudiantes son de nuevo ingreso y se conocían previamente, al parecer desde secundaria.

La Salle Laguna informó que activó los protocolos de atención y personal de la institución trasladó a la estudiante a un centro médico privado, donde se encuentra estable.

$!La Universidad La Salle Laguna activó sus protocolos de atención tras la agresión registrada este lunes, de acuerdo a un comunicado difundido por la institución.
La Universidad La Salle Laguna activó sus protocolos de atención tras la agresión registrada este lunes, de acuerdo a un comunicado difundido por la institución. CORTESÍA

Además, informaron que se revisaron las cámaras de seguridad del campus y ya se estableció contacto con los familiares de ambos jóvenes.

“El estudiante involucrado ha causado baja definitiva según los protocolos institucionales. Asimismo, la Universidad colabora plenamente con las autoridades competentes para lo que en derecho proceda”, dice el comunicado.

La universidad aseguró que este evento no representa una amenaza generalizada para el resto de la comunidad, por lo que las actividades académicas y administrativas continúan de manera regular.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Violencia
Violencia Contra La Mujer
Universidades

Francisco Rodríguez

Francisco Rodríguez

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad La Salle Laguna y maestro en Periodismo digital por la Universidad de Guadalajara. Es editor y reportero de Semanario, el suplemento de periodismo de investigación de Vanguardia, y es autor de la columna Reflector.

Ha recibido diferentes reconocimientos como el Premio Nacional de Periodismo Rostros de la Discriminación y posteriormente Rostros por la Igualdad, mención en los premios de la SIP y del Breach/Valdez de Periodismo y Derechos Humanos, entre otros.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Andy y la sombra en el muro

Andy y la sombra en el muro
true

De aquel Andy presidenciable...
true

POLITICÓN: Tribunal Electoral de Coahuila confirma fracaso de Morena en elección de diputados
El bebé fue trasladado de urgencia a la Clínica Uno del IMSS, pero murió horas después debido a la gravedad de sus lesiones.

Saltillo: muere bebé de dos meses en el hospital; salió proyectado de los brazos de su madre tras accidente
Una madre de familia denunció en redes un presunto engaño relacionado con la renta de una vivienda y advirtió a otros usuarios sobre el caso.

Monclova: soldado es señalado por madre de familia por supuesto fraude en renta de casa
La portera saltillense aparece entre las tres guardametas elegidas por Doriva Bueno para el Mundial.

¡A Polonia! Saltillense Mariangela Medina cumple el sueño mundialista con México Sub-20
Jared Kushner (segundo por la izquierda), yerno del presidente de Estados Unidos, se reunió con líderes egipcios para hablar sobre las conversaciones de paz entre Israel y Hamás.

Los aliados árabes se unen a Trump para pedirle a Israel que abandone su oposición al plan de paz de Gaza
El movimiento naval estadounidense coincide con los nuevos ejercicios navales que China llevó a cabo como demostración de fuerza contra Filipinas y Japón, dos aliados clave de Estados Unidos.

El ejército estadounidense retira su último portaaviones del Pacífico para priorizar las operaciones en Irán