Alumno de la Universidad La Salle Laguna apuñala a compañera al término de clase

GÓMEZ PALACIO, DGO.- Un estudiante de la Universidad La Salle Laguna, en Gómez Palacio, Durango, apuñaló a su compañera a la salida de clases, por lo que la estudiante tuvo que ser hospitalizada. Su estado se reporta como estable. Fue la misma universidad la que, a través de un comunicado, confirmó la agresión “sorpresiva” del estudiante hacia su compañera, en hechos que ocurrieron este lunes alrededor de las 14:00 horas al término de la jornada escolar matutina, en la zona de salida.

Aunque la universidad no detalló cómo se dio el ataque, ni la identidad del agresor ni de la víctima, autoridades de Durango confirmaron que se usó un arma blanca. De acuerdo con un comunicado de la universidad, ambos estudiantes son de nuevo ingreso y se conocían previamente, al parecer desde secundaria. La Salle Laguna informó que activó los protocolos de atención y personal de la institución trasladó a la estudiante a un centro médico privado, donde se encuentra estable.

Además, informaron que se revisaron las cámaras de seguridad del campus y ya se estableció contacto con los familiares de ambos jóvenes. “El estudiante involucrado ha causado baja definitiva según los protocolos institucionales. Asimismo, la Universidad colabora plenamente con las autoridades competentes para lo que en derecho proceda”, dice el comunicado. La universidad aseguró que este evento no representa una amenaza generalizada para el resto de la comunidad, por lo que las actividades académicas y administrativas continúan de manera regular.