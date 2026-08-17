México: Semiestancamiento. Crecer para distribuir

Aún que el resultado del crecimiento económico nacional fue negativo el primer trimestre de este año en -0.6%, el dato de junio del 2025 a junio pasado fue de 2.1%, con lo que se puede inferir que en 2026 se superaría la cifra de 1.6% de aumento del producto interno bruto, pero aún es insuficiente para las necesidades del país (INEGI; a julio el PIB de Coahuila tuvo una contracción anual de -4.7%). Décadas de esta situación de semiestancamiento con magro crecimiento.

Operan factores para que la economía continúe sin sobresaltos mayores: remesas, aunque con peso apreciado pierdan su poder adquisitivo; economía informal como resultado estructural del sistema capitalista por desplazamiento de mano de obra o la mayor parte de la población con uno o dos salarios mínimos; programas sociales como apoyo al ingreso familiar -en julio pasado el consumo aumentó anual en 3.4% (El Financiero, 13-08-26)-; y subsidios a gasolinas que contienen la inflación.

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El gobierno federal comunica como gran logro la apreciación de nuestra moneda en alrededor de 17 pesos por dólar, lo cual es resultado de variables como la balanza comercial positiva -con Estados Unidos superávit de 102.6 mil millones de dólares al primer semestre de este año-, y aumento relativo en nueva inversión extranjera directa -además de reinversión de utilidades-; Sin embargo, parte de esta apreciación se debe a la depreciación del dólar en el mercado internacional ya altas tasas de interés comparativas al ahorro.

Aunque el financiamiento bancario mantuvo su tendencia positiva al registrar 3.2% de crecimiento en junio respecto a mayo pasado, otro dato que actualmente no es fatídico pero con riesgo es la tendencia al aumento de morosidad y cartera vencida en tarjetas de crédito, con aumento de 9.9% en junio de 2021 a 13.7% en el mismo mes de este año; en este rubro, en junio respecto a mayo la mora en automotrices se elevó 11.6%, hipotecarios incremento de 1.5% y financiamiento a empresas aumento de 1.3% (CNBV, El Universal, 14-08-26).

Lo anterior puede ser resultado de compras de temporada, sin embargo, se deduce que el financiamiento excede la capacidad de pago o el nivel de ingreso, sobre todo en crédito de corto plazo.

En todo caso, el crecimiento es insuficiente, con factores externos-que también impactan negativamente la economía global- e internos que influyen en dicho resultado: ciclo global de descenso en la economía con menores tasas de ganancia; conflictos bélicos que impactan inflación y tasas de interés; incertidumbre generada por la errática política arancelaria estadounidense; incertidumbre relativa por la revisión anual del T-MEC;.

Así como por inversión pública en proceso, anclada a la reducción del déficit fiscal; reducida inversión privada, como proveedores del gobierno y de empresas extranjeras; altas tasas de interés crediticias; en curso el Plan México y sus efectos -3,500 millones de dólares aprobados para inversión- (La Jornada, 14-08-26); informalidad económica menos productiva que aporta 25.4% del PIB que genera 54% de empleo; entre otros.

La inversión es 22% del PIB (INEGI) no está colapsada, sin embargo se requiere: operar inversiones públicas y privadas impulsadas; que la banca de desarrollo financie medianas, pequeñas y microempresas, con tasas de interés preferenciales; revisar las necesidades de infraestructura productiva; coordinación entre federación y gobiernos locales, sin importar colores partidistas, caso Coahuila; continuar amplitud de inversión extranjera y diversificación de ésta en las regiones del país, con facilidades efectivas de instalación; vinculación eficaz investigación-inversión; entre otras.

La reconocida economista Mariana Mazzucato (University College London), quien es asesora en el Plan México, exponen que el país tiene marco de planificación nacional, banca de desarrollo, agenda de inversión y regulación, pero que son necesarias relaciones público-privadas y coordinación intergubernamental (La Jornada, 13-08-26).

Las transferencias sociales sostienen el consumo, pero es necesario crecer para distribuir. Superar el semiestancamiento, mínimo en el mediano plazo.