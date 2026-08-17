Mitos en la Polis (X): El canto que ordena el cosmos

En las últimas dos entregas presenté a Zeus como dios padre de la civilización, del orden social, jurídico y político. Pero, al ser dios padre —regulador del caos al orden en la narrativa de Hesíodo—, también configuraba el cosmos, el mundo natural, en el cual ya no es la “justicia” el concepto clave, sino “verdad” y “belleza”.

En el mundo griego, donde “todo está lleno de dioses” —como afirmó Tales de Mileto—, la visión de los sucesos y acontecimientos naturales era divina. En griego antiguo, “ver” y “diosa” o “divina” eran palabras casi homónimas: Théa (ver) y Theá (diosa). La similitud no es coincidencia. Recordemos que el nombre de Zeus proviene etimológicamente del protoindoeuropeo dyeu o deiw, que significa “brillar”, “resplandecer”, “Cielo” o “luz diurna”. La luz y la visión están estrechamente vinculadas, pues la segunda es imposible sin la primera. Asimismo, se suele asociar en varias religiones y mitos al “resplandor” con lo “divino”.

Otras palabras relacionadas son: theós (dios), theoría (visión, vista, contemplación, especulación mental, embajada o misión sagrada), theorein (observar, contemplar), theátron (lugar de espectáculo, teatro; conjunto de espectadores, público; objeto de espectáculo) y theoteros (divino, propio de los dioses).

En la genealogía divina narrada por Hesíodo, son las musas quienes plasman este nexo entre lo divino, la visión, los acontecimientos, la verdad y la belleza. Por este motivo, son las musas quienes comunican a los poetas los hechos tal como sucedieron. Son una fuerza inspiradora de la verdad que impele al poeta a transmitirla de forma bella.

Las musas nacieron de la unión de Zeus con Mnemósine (Memoria) y son nueve: Clío (la que da fama), musa de la Historia; Euterpe (la muy encantadora), musa de la poesía lírica y la música; Talía (la festiva), musa de la poesía pastoral y la comedia; Melpómene (la que canta), musa de la tragedia; Terpsícore (la que ama la danza), musa de la danza; Erato (la que es amada), musa de la poesía erótica; Polimnia (la de variados himnos), musa de los himnos; Urania (la celestial), musa de la astronomía; Calíope (la de la bella voz), musa del canto y de la poesía épica.

En griego, “poesía” no se refiere únicamente al arte de escribir en verso, sino que tenía una acepción más amplia: significaba “creación” (poíesis). Aristóteles, en su libro Poética, afirmó que la poesía es el arte de imitar —el mundo natural o el carácter humano— y que las personas adquieren conocimientos por esta vía. Lo que distingue a las formas poéticas es el medio por el cual imitan, los objetos imitados o la forma en la que imitan. Este es el papel que desempeñan las musas: inspiradoras de lo verdadero a través de lo bello. Un flautista puede imitar el canto de un cenzontle, una novelista narrar el sufrimiento humano y una escultora petrificar la fluida dinámica de un bailarín.