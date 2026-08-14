Ocho niños y niñas buscan ser coronados como el rey y la reina del CRIT Coahuila

El Centro de Rehabilitación Infantil Teletón de Coahuila (CRIT) convocó a la comunidad de Saltillo a respaldar a las niñas y niños que participan en el tradicional certamen del Rey y la Reina 2026, cuya meta de recaudación este año es superar los 80 mil pesos. Daniela Sena, encargada de Comunicación Social del CRIT Coahuila, informó que la campaña permanecerá vigente hasta el 30 de septiembre, por lo que las familias de los participantes continuarán con diversas actividades para reunir fondos.

Entre las acciones contempladas se encuentran la venta de comida y juguetes, rifas, loterías y otras dinámicas mediante las cuales los candidatos buscan sumar recursos para contribuir a los gastos de operación del centro. En esta edición participan Carlos Bustos, Dereck Martínez, Emilio López, Nayla López, Bárbara Delgado, Génesis Cisneros, Ilze Fuentes, Santiago García y Víctor Carmona, todos pacientes activos del CRIT Coahuila. PARTICIPANTES BUSCAN SUMAR APOYOS La dinámica del certamen establece que la candidata y el candidato que logren reunir la mayor cantidad de recursos serán quienes obtengan la corona. El CRIT destacó que cada participante cuenta con una historia y personalidad propias y que su incorporación al certamen representa una oportunidad para promover valores como la inclusión, la solidaridad y la participación comunitaria.

Las actividades continuarán durante las próximas semanas, por lo que la institución hizo un llamado a las familias saltillenses a respaldar a los candidatos mediante las distintas iniciativas de recaudación. La coronación se realizará el sábado 10 de octubre, como parte del evento Teletón. Quienes deseen contribuir también podrán hacerlo mediante un donativo a través de la alcancía digital de Teletón.

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