Coahuila 1000 proyecta a la entidad a nivel internacional: Manolo Jiménez

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    Coahuila 1000 proyecta a la entidad a nivel internacional: Manolo Jiménez
    Manolo Jiménez destacó a la Coahuila 1000 como uno de los principales eventos turísticos de Coahuila y La Laguna. CORTESÍA

Participan alrededor de 850 pilotos en las modalidades de Rally de Competencia y Ruta Turística

TORREÓN, COAH.- Con el banderazo de salida desde la Plaza Mayor de Torreón, arrancó la edición 2026 de la Coahuila 1000 Desert Rally, considerada la carrera off road más segura de México, con la participación de alrededor de 850 pilotos y una expectativa de derrama económica de 75 millones de pesos.

El inicio de la competencia se realizó luego de la tradicional cena rompehielos, encabezada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas y el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís, quienes dieron la bienvenida a los participantes y destacaron la importancia del evento para la promoción turística de Coahuila.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/coahuila-1000-registra-aumento-de-mas-del-50-en-participantes-y-acompanantes-impulsa-el-turismo-en-torreon-video-LL22838614

“Desde Torreón, junto con nuestro amigo el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís y el gran equipo Canaco Laguna, arrancamos el gran evento de la Coahuila 1000, la carrera off road más segura de México. Qué gusto saludar a todas y todos los participantes; les deseo mucho éxito y que la pasen muy bien. Disfruten los hermosos paisajes de esta bendita tierra”, expresó Jiménez Salinas.

En esta edición participan cerca de 850 pilotos, distribuidos en dos modalidades. El Rally de Competencia, dirigido a pilotos especializados, tendrá el trayecto Torreón-Saltillo-Monclova, mientras que la Ruta Turística recorrerá Torreón, Cuatro Ciénegas y Monclova, con un enfoque en los paisajes, cultura y gastronomía del estado.

La edición 2026 registró un incremento de 55 por ciento en el número de participantes respecto a ediciones anteriores, superando las expectativas de los organizadores. La premiación se realizará el domingo en Monclova.

El gobernador destacó que la Coahuila 1000 es uno de los eventos turísticos más importantes de la entidad y uno de los principales referentes de La Laguna, al reunir participantes de distintas regiones de México y otros países.

“Este tipo de eventos de talla nacional e internacional ponen a Torreón, a La Laguna y a Coahuila en el mapa positivo de una actividad que tiene mucho auge tanto en nuestro país como en otras partes del mundo”, señaló.

$!Destaca Manolo a Coahuila 1000 por su seguridad.
Destaca Manolo a Coahuila 1000 por su seguridad. CORTESÍA

Jiménez Salinas resaltó además las condiciones de seguridad que acompañan la competencia antes, durante y después de los recorridos, con apoyo de helicópteros y la coordinación de corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno.

“Eso es la Coahuila 1000”, afirmó al destacar que se trata de una carrera organizada, segura y con vigilancia permanente.

El mandatario invitó a quienes disfrutan del deporte motor a vivir la experiencia de la competencia y reconoció el trabajo del Ayuntamiento de Torreón, la Canaco Laguna y los organizadores por consolidar un evento que, aseguró, ha evolucionado y mejorado con cada edición.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/calientan-motores-en-torreon-arranca-oficialmente-la-edicion-2026-del-rally-coahuila-1000-HK22827167

Asimismo, adelantó que Coahuila tendrá próximamente otros eventos turísticos de relevancia, como la Gran Cabalgata Sabinas y el Rodeo Saltillo, considerados referentes de las regiones Carbonífera y Sureste, respectivamente.

Jiménez Salinas señaló que la Coahuila 1000 es también un ejemplo del trabajo coordinado entre municipios y el Gobierno estatal para impulsar a Coahuila como destino turístico.

“Hoy sin duda, Coahuila es de los mejores estados de México para vivir”, concluyó.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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