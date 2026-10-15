Ofertan 15 empresas vacantes para personas con discapacidad en Saltillo

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    Ofertan 15 empresas vacantes para personas con discapacidad en Saltillo
    Las compañías realizaron entrevistas iniciales y evaluaciones de perfil. CORTESÍA

Realizan feria para impulsar la autonomía económica y eliminar barreras de contratación para las personas con discapacidad

El DIF Saltillo realizó la séptima Feria del Empleo para Personas con Discapacidad, con la participación de 15 empresas locales que ofrecieron vacantes adaptadas para promover la inclusión laboral y ampliar las oportunidades de acceso a un empleo digno.

Luly López Naranjo, presidenta honoraria del DIF Saltillo, señaló que el organismo impulsa acciones de vinculación entre las personas con discapacidad y los sectores productivos, con el propósito de facilitar su incorporación al mercado laboral.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-impulsan-emprendimientos-de-personas-con-discapacidad-con-mercadellas-por-la-inclusion-CB24168291

“En el DIF Saltillo promovemos diversos recursos y opciones de vinculación continua para abrir espacios de inclusión laboral para las personas con discapacidad”, expresó.

Durante la jornada, las empresas participantes realizaron entrevistas iniciales y algunas evaluaciones de perfil, además de proporcionar orientación a los aspirantes para identificar oportunidades acordes con sus habilidades y facilitar su vinculación directa con los sectores privado, público, comercial y de servicios.

“Lo que buscamos es promover espacios de autonomía económica, trabajo digno, sin barreras de contratación y conectar directamente a las empresas con el talento con discapacidad”, refirió López Naranjo.

Entre las compañías participantes estuvieron GHSP, Lear Planta Saltillo Toreo, Seli Maquinaria, General Motors Ramos Arizpe, Sam’s Saltillo, Walmart Saltillo, Lear Arteaga, 7-Eleven, OXXO, Turck Arteaga, Bimbo, Bodega Aurrera, Deacero Saltillo, Deacero Ramos y Hexaware.

$!Luly López Naranjo destacó la importancia de generar oportunidades laborales inclusivas.
Luly López Naranjo destacó la importancia de generar oportunidades laborales inclusivas. CORTESÍA

Capacitación y emprendimiento

Previo a la feria se realizó la graduación del Taller Empodera, en el que las y los participantes adquirieron conocimientos y herramientas para facilitar su incorporación al ámbito laboral.

Este programa se desarrolla mediante la colaboración entre el DIF Saltillo, la asociación civil Juntos, una Experiencia Compartida, y el Clúster de la Industria Automotriz de Coahuila.

Como parte de las actividades también se instaló un Mercadito Inclusivo, donde emprendedores con discapacidad ofrecieron distintos productos y servicios, con el objetivo de dar visibilidad a sus proyectos y generar oportunidades comerciales.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/coahuila-se-ubica-en-cuarto-lugar-nacional-con-menor-porcentaje-de-discapacidad-OP23794974

En la feria estuvieron presentes Alfonso Figueroa Vicuña, director general del DIF Saltillo; Graciela Monserrat Juárez Vázquez, gerente de la Agencia de Vinculación Laboral en JUNTOS A. C.; y Ana Morales Flores, directora de Programas Sociales del DIF Saltillo.

Con estas actividades, el organismo municipal busca fortalecer la inclusión laboral, impulsar la autonomía económica de las personas con discapacidad y promover condiciones que favorezcan su participación en la actividad productiva.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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