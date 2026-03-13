Ofertan campamentos de Pascua en Saltillo ante próximas vacaciones escolares

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Saltillo
/ 13 marzo 2026
    Ofertan campamentos de Pascua en Saltillo ante próximas vacaciones escolares
    Instituciones educativas y centros deportivos de Saltillo anunciaron campamentos de Pascua con actividades recreativas, deportivas y científicas para niñas y niños durante las vacaciones de Semana Santa. REDES SOCIALES

Clubes deportivos, organizaciones y centros educativos comenzaron a difundir en redes sociales distintas opciones de campamentos para niñas, niños y adolescentes

De cara al periodo vacacional de Semana Santa, diversos negocios y organizaciones han comenzado a promocionar en redes sociales distintas opciones de campamentos de Pascua en Saltillo, con actividades dirigidas a niñas, niños y adolescentes durante las semanas de descanso.

De acuerdo con el calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública en Coahuila, las vacaciones comprenderán del 30 de marzo al 15 de abril, con el regreso a clases programado para el 17 de abril, por lo que los estudiantes tendrán dos semanas de receso.

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El Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado de Coahuila anunció la realización de los Clubes de la Ciencia 2026, que se desarrollarán del 6 al 10 de abril en un horario de 9:00 a 13:30 horas. Durante la jornada, estudiantes de cuarto de primaria a tercero de secundaria podrán participar en actividades prácticas relacionadas con robótica, química y electromagnetismo en el laboratorio de sustentabilidad.

Centros deportivos de la ciudad también preparan actividades para el mismo periodo. El Centro de Entrenamiento Acrobático Elite anunció un campamento del 30 de marzo al 10 de abril para niñas y niños de 4 a 10 años, con sesiones de gimnasia, porra y danza aérea, además de dinámicas recreativas.

Por su parte, el Club de Basquetbol Felinos realizará su campamento del 6 al 10 de abril para menores de 5 a 15 años en horario matutino.

La organización Jonajoa Campamentos también anunció su campamento de Pascua 2026 para niñas y niños de 4 a 15 años, que incluirá juegos recreativos, actividades deportivas, dinámicas con agua y fogata.

Entre las opciones también se encuentra el campamento de Pascua organizado por Outdoor Camp, dirigido a niñas y niños de 1 a 12 años, quienes participarán en actividades como manualidades, experimentos, cocina, juegos sensoriales, dinámicas al aire libre y búsqueda de huevos de Pascua, además de presentaciones, juegos de rol y una mini feria. El programa contempla dos semanas de actividades y los grupos estarán divididos por edades.

Además de estas opciones, diversas estancias infantiles y negocios locales han comenzado a difundir espacios de recreación para que niñas y niños participen en actividades durante las vacaciones.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, desafiante y polifacética por naturaleza. Egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo con experiencia en cobertura de política y locales.

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