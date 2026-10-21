Ofrecerán en Saltillo taller virtual para aprender a solicitar información pública

La organización Transporte Digno Saltillo invita a la ciudadanía a participar en el taller virtual “Acceso a la información I. Una herramienta ciudadana eficaz”, dirigido a personas que deseen aprender a solicitar datos sobre el uso de los recursos públicos. De acuerdo con la convocatoria, la actividad se realizará los próximos 23 y 30 de octubre a las 19:00 horas, en modalidad virtual. Constará de dos sesiones con duración de una hora y media cada una, y será impartido por el ingeniero Marco Polo Hernández.

La organización señaló que la información es poder y que, al tratarse del dinero de todos los ciudadanos, existe el derecho de saber cómo, cuánto y en qué se gastó. Por ello, el taller busca brindar las herramientas para pedir cuentas a las autoridades de manera correcta y efectiva. TEMARIO DEL TALLER El programa está dividido en cuatro módulos. El primero, enfocado en los fundamentos, abordará el Derecho de Acceso a la Información (DAI) como una llave para exigir mejores servicios, y explicará el principio de máxima publicidad, bajo el cual la autoridad es custodio y no dueña de los datos. El segundo módulo se centrará en las estrategias de búsqueda en la Plataforma Nacional de Transparencia (SIPOT). Ahí se revisarán temas como sueldos, presupuestos participativos, contratos, licitaciones y currículums

La tercera etapa será un taller práctico de redacción de solicitudes, donde se enseñará a evitar la vaguedad, pedir documentos en formatos abiertos y el uso de seudónimos para proteger la identidad de los solicitantes. Finalmente, el módulo de medios de defensa y fiscalización explicará qué hacer ante el silencio de las autoridades o respuestas incompletas, a través de recursos de revisión, además de cómo usar la información obtenida en asambleas vecinales o investigaciones periodísticas. Las personas interesadas pueden obtener más información y registrarse escaneando el código QR disponible en las redes sociales de Transporte Digno Saltillo.

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