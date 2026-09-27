Ruta Recreativa de Saltillo continúa sumando deporte, salud y actividades para toda la familia

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    Ruta Recreativa de Saltillo continúa sumando deporte, salud y actividades para toda la familia
    Saltillenses participaron este domingo en la Ruta Recreativa para realizar actividad física, convivir en familia y aprovechar los servicios gratuitos. CORTESÍA

El paseo dominical ofreció actividades deportivas, servicios de salud y atención para mascotas a las familias saltillenses

Miles de saltillenses aprovecharon este domingo la Ruta Recreativa para realizar actividad física, convivir en familia y participar en las diferentes acciones que ofrece el Gobierno Municipal.

Con más de 16 años de tradición, este paseo dominical se ha convertido en un espacio para quienes buscan caminar, correr, andar en bicicleta o simplemente disfrutar de un recorrido al aire libre.

Durante la jornada, distintas dependencias municipales instalaron módulos y realizaron actividades para los asistentes.

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$!La Ruta Recreativa de Saltillo reúne a miles cada domingo para activarse y convivir.
La Ruta Recreativa de Saltillo reúne a miles cada domingo para activarse y convivir. CORTESÍA

La Policía Ambiental, perteneciente a la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, llevó a cabo acciones de proximidad social con el objetivo de fortalecer la interacción entre los elementos y las familias que participan en la Ruta.

Por su parte, la Dirección de Salud Pública Municipal brindó servicios gratuitos de consulta médica general, detección de diabetes e hipertensión.

También se ofrecieron servicios para las mascotas, entre ellos vacunación antirrábica y desparasitación.

$!Las mascotas también disfrutaron de la Ruta Recreativa, donde se ofrecieron servicios de vacunación antirrábica y desparasitación.
Las mascotas también disfrutaron de la Ruta Recreativa, donde se ofrecieron servicios de vacunación antirrábica y desparasitación. CORTESÍA

A lo largo del recorrido se observaron familias y grupos de amigos caminando, trotando y corriendo, además de personas que acudieron con bicicletas, patines y patinetas.

Las mascotas también formaron parte de la jornada, acompañando a sus dueños durante el recorrido.

$!La Policía Ambiental realizó actividades de proximidad social con las familias que acudieron al paseo dominical.
La Policía Ambiental realizó actividades de proximidad social con las familias que acudieron al paseo dominical. CORTESÍA

La Ruta Recreativa se realiza todos los domingos de 7:00 a 12:00 horas sobre el bulevar Venustiano Carranza, en el tramo comprendido entre las calles Baja California y Canadá.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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