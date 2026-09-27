Ruta Recreativa de Saltillo continúa sumando deporte, salud y actividades para toda la familia

Miles de saltillenses aprovecharon este domingo la Ruta Recreativa para realizar actividad física, convivir en familia y participar en las diferentes acciones que ofrece el Gobierno Municipal.

Con más de 16 años de tradición, este paseo dominical se ha convertido en un espacio para quienes buscan caminar, correr, andar en bicicleta o simplemente disfrutar de un recorrido al aire libre.

Durante la jornada, distintas dependencias municipales instalaron módulos y realizaron actividades para los asistentes.