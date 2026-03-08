Omite señalamiento y se impacta contra transporte de personal en el Centro de Saltillo

Tras hacer caso omiso de un señalamiento de alto, el conductor de un vehículo de la marca Pontiac protagonizó un aparatoso percance vehicular en la Zona Centro de Saltillo.

Los hechos se registraron alrededor de las 23:00 horas, cuando el conductor señalado como responsable transitaba en un automóvil Pontiac con dirección de sur a norte sobre la calle Guerrero, presuntamente a exceso de velocidad, cuando al llegar al cruce con De la Fuente se distrajo y omitió el alto obligatorio.

