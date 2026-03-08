Omite señalamiento y se impacta contra transporte de personal en el Centro de Saltillo
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Pese a lo aparatoso del impacto, no se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales
Tras hacer caso omiso de un señalamiento de alto, el conductor de un vehículo de la marca Pontiac protagonizó un aparatoso percance vehicular en la Zona Centro de Saltillo.
Los hechos se registraron alrededor de las 23:00 horas, cuando el conductor señalado como responsable transitaba en un automóvil Pontiac con dirección de sur a norte sobre la calle Guerrero, presuntamente a exceso de velocidad, cuando al llegar al cruce con De la Fuente se distrajo y omitió el alto obligatorio.
TE PUEDE INTERESAR: Derrapa motociclista y queda bajo camión en Saltillo; resulta lesionado
Esto ocasionó que impactara contra una unidad de transporte de personal de la empresa Traxión, la cual circulaba de poniente a oriente con vía libre.
Afortunadamente, y pese a lo aparatoso del accidente, no se reportaron personas lesionadas, registrándose únicamente daños materiales en los vehículos involucrados.
Finalmente, elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos, siendo consignado el accidente al Ministerio Público de Asuntos Viales, en donde se deslindarán las responsabilidades.