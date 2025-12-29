Operación Pollo entrega dos mil cenas navideñas en Saltillo

Con la participación de alrededor de 100 voluntarios, la iniciativa Operación Pollo llevó a cabo su edición 2025 en Saltillo, donde logró entregar dos mil cenas navideñas a personas en situación de vulnerabilidad durante la noche del 24 de diciembre. La actividad se realizó de manera simultánea en distintos puntos de la ciudad, como hospitales, colonias y zonas de alta marginación. TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: Hasta 80 por ciento sube la venta de gas LP por bajas temperaturas

El proyecto, que nació en 2009 en Querétaro y llegó a Saltillo en 2023, se ha consolidado como un esfuerzo ciudadano que busca acompañar a personas que pasan la Nochebuena sin redes de apoyo. En esta edición, los voluntarios participaron en la preparación, armado y distribución de los alimentos, que incluyeron pollo, arroz o pasta, bolillo y bebida. De acuerdo con integrantes de la organización, la jornada implicó una logística coordinada desde temprana hora, con equipos que se distribuyeron en distintos puntos para asegurar que las cenas llegaran a quienes más lo necesitaban.

La entrega se realizó tanto en hospitales públicos como en colonias y espacios donde se concentran personas en situación de calle. Además de la entrega de alimentos, la iniciativa busca generar un encuentro humano. "Es un día en el que muchas personas están con sus familias, y salir a compartir con quienes no tienen esa posibilidad cambia la forma en la que uno vive la Navidad", compartieron integrantes del equipo organizador, al destacar la respuesta de jóvenes que se sumaron como voluntarios.

Operación Pollo funciona a través de donaciones ciudadanas y trabajo voluntario. Para esta edición, las aportaciones se realizaron mediante una plataforma digital abierta al público, lo que permitió transparentar los recursos y facilitar la participación de la comunidad. Cada donativo se destinó directamente a la compra y preparación de los alimentos. El comité organizador está integrado por Rodrigo Valdés Castro, Gonzalo González, María Paula López, Andrea González, Fernando Villarreal, Ceci Moreno, Sofía Inés Cárdenas, David Lara, Ana Isabel Guajardo, Memo de la Peña, Rubén Chapa, Ramón Reyes y Mariana Salinas quienes coincidieron en que el objetivo principal es fortalecer el tejido social a través de acciones solidarias. Desde su llegada a Saltillo, la iniciativa ha ido creciendo año con año, no solo en número de cenas, sino en participación ciudadana. Para sus integrantes, el impacto va más allá de una noche: se trata de generar empatía, conciencia social y vínculos comunitarios que trasciendan la temporada decembrina.