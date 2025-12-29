Operación Pollo entrega dos mil cenas navideñas en Saltillo

Saltillo
/ 29 diciembre 2025
    Operación Pollo entrega dos mil cenas navideñas en Saltillo
    La iniciativa busca no solo alimentar, sino acompañar a quienes pasan la Navidad en soledad. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

Cerca de 100 voluntarios participaron en la edición 2025 de esta iniciativa ciudadana que llevó alimento y compañía a personas en situación vulnerable durante la Nochebuena

Con la participación de alrededor de 100 voluntarios, la iniciativa Operación Pollo llevó a cabo su edición 2025 en Saltillo, donde logró entregar dos mil cenas navideñas a personas en situación de vulnerabilidad durante la noche del 24 de diciembre.

La actividad se realizó de manera simultánea en distintos puntos de la ciudad, como hospitales, colonias y zonas de alta marginación.

$!Las cenas incluyeron pollo, arroz o pasta, bolillo y bebida.
Las cenas incluyeron pollo, arroz o pasta, bolillo y bebida. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

El proyecto, que nació en 2009 en Querétaro y llegó a Saltillo en 2023, se ha consolidado como un esfuerzo ciudadano que busca acompañar a personas que pasan la Nochebuena sin redes de apoyo.

En esta edición, los voluntarios participaron en la preparación, armado y distribución de los alimentos, que incluyeron pollo, arroz o pasta, bolillo y bebida.

De acuerdo con integrantes de la organización, la jornada implicó una logística coordinada desde temprana hora, con equipos que se distribuyeron en distintos puntos para asegurar que las cenas llegaran a quienes más lo necesitaban.

$!Jóvenes y adultos participaron en la preparación y distribución de alimentos.
Jóvenes y adultos participaron en la preparación y distribución de alimentos. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

La entrega se realizó tanto en hospitales públicos como en colonias y espacios donde se concentran personas en situación de calle.

Además de la entrega de alimentos, la iniciativa busca generar un encuentro humano. “Es un día en el que muchas personas están con sus familias, y salir a compartir con quienes no tienen esa posibilidad cambia la forma en la que uno vive la Navidad”, compartieron integrantes del equipo organizador, al destacar la respuesta de jóvenes que se sumaron como voluntarios.

$!La iniciativa busca no solo alimentar, sino acompañar a quienes pasan la Navidad en soledad.
La iniciativa busca no solo alimentar, sino acompañar a quienes pasan la Navidad en soledad. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

Operación Pollo funciona a través de donaciones ciudadanas y trabajo voluntario. Para esta edición, las aportaciones se realizaron mediante una plataforma digital abierta al público, lo que permitió transparentar los recursos y facilitar la participación de la comunidad.

Cada donativo se destinó directamente a la compra y preparación de los alimentos.

El comité organizador está integrado por Rodrigo Valdés Castro, Gonzalo González, María Paula López, Andrea González, Fernando Villarreal, Ceci Moreno, Sofía Inés Cárdenas, David Lara, Ana Isabel Guajardo, Memo de la Peña, Rubén Chapa, Ramón Reyes y Mariana Salinas quienes coincidieron en que el objetivo principal es fortalecer el tejido social a través de acciones solidarias.

Desde su llegada a Saltillo, la iniciativa ha ido creciendo año con año, no solo en número de cenas, sino en participación ciudadana. Para sus integrantes, el impacto va más allá de una noche: se trata de generar empatía, conciencia social y vínculos comunitarios que trasciendan la temporada decembrina.

$!Voluntarios de Operación Pollo recorrieron hospitales, colonias y zonas marginadas para entregar cenas la noche del 24 de diciembre.
Voluntarios de Operación Pollo recorrieron hospitales, colonias y zonas marginadas para entregar cenas la noche del 24 de diciembre. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

“La idea es sencilla: compartir lo que tenemos con quienes más lo necesitan. Pero el impacto que genera una sola cena puede durar mucho más que una noche”, compartieron los organizadores.

Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

