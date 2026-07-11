Operativo en bar de Saltillo termina con 15 detenidos y bloqueo en Nazario Ortiz

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    Operativo en bar de Saltillo termina con 15 detenidos y bloqueo en Nazario Ortiz
    Conductores de aplicación bloquearon ambos sentidos del bulevar Nazario Ortiz Garza para impedir el traslado de uno de los detenidos. MARTÍN ROJAS

Tras una revisión en el bar Suite 290, conductores de aplicación bloquearon la vialidad para impedir el traslado de uno de los arrestados

Un operativo de revisión realizado en Saltillo por elementos de la Policía Estatal en un establecimiento nocturno derivó en la detención de 15 personas, la clausura del negocio y el bloqueo del bulevar Nazario Ortiz Garza por parte de un grupo de conductores de aplicación que intentó impedir el traslado de uno de los arrestados.

Los hechos ocurrieron poco antes de la medianoche en el bar Suite 290, ubicado sobre el bulevar Nazario Ortiz Garza, a la altura de la colonia Saltillo 400. En el lugar, corporaciones estatales realizaron una inspección como parte de las acciones permanentes de vigilancia en centros nocturnos.

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Durante la revisión, los oficiales localizaron presuntas sustancias ilícitas entre las pertenencias de un mesero y de un cliente del establecimiento. Ambos fueron detenidos y puestos bajo custodia por su probable responsabilidad en delitos contra la salud.

Minutos después, un grupo de conductores de aplicación, identificados como integrantes de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), arribó al sitio al asegurar que uno de los detenidos pertenecía a su organización.

$!El establecimiento Suite 290 fue clausurado al concluir el operativo realizado durante la noche.
El establecimiento Suite 290 fue clausurado al concluir el operativo realizado durante la noche. MARTÍN ROJAS

Los manifestantes atravesaron varios vehículos sobre ambos sentidos del bulevar Nazario Ortiz Garza para impedir que el detenido fuera puesto a disposición de las autoridades. Además, exigieron su liberación al argumentar que la revisión había sido arbitraria y carecía de sustento legal.

El bloqueo provocó un importante congestionamiento vial y dejó varados durante más de una hora a decenas de automovilistas y clientes del establecimiento. Ante esta situación, varias personas solicitaron apoyo al sistema de emergencias 911 debido a que no podían abandonar la zona.

Tras las denuncias ciudadanas y la negativa de los manifestantes a liberar la vialidad, las corporaciones de seguridad implementaron un operativo para retirar el bloqueo y restablecer la circulación.

$!Las detenciones se registraron tras la revisión al establecimiento y el bloqueo que mantuvo cerrada la vialidad por más de una hora.
Las detenciones se registraron tras la revisión al establecimiento y el bloqueo que mantuvo cerrada la vialidad por más de una hora. MARTÍN ROJAS

Como resultado de la intervención, 13 personas más fueron detenidas, entre ellas conductores de aplicación y personal del establecimiento. Además, tres vehículos fueron asegurados luego de que sus propietarios se negaran a retirarlos de la vialidad.

En total, 15 personas quedaron a disposición del Ministerio Público, autoridad que determinará su situación jurídica y deslindará las responsabilidades correspondientes. El establecimiento también fue clausurado mientras continúan las investigaciones derivadas del operativo.

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