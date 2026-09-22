Piden respeto a la Cruz Roja tras ataque a una ambulancia con un ladrillo al atender a un paciente

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    Piden respeto a la Cruz Roja tras ataque a una ambulancia con un ladrillo al atender a un paciente
    Socorristas de Cruz Roja Saltillo pidieron a la población respetar las ambulancias y generar conciencia, luego de que una unidad fuera atacada con un ladrillo mientras trasladaba a un paciente. CORTESÍA
    Piden respeto a la Cruz Roja tras ataque a una ambulancia con un ladrillo al atender a un paciente
    Socorristas de Cruz Roja Saltillo pidieron a la población respetar las ambulancias y generar conciencia, luego de que una unidad fuera atacada con un ladrillo mientras trasladaba a un paciente. CORTESÍA
Antonio Santos
por Antonio Santos

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Paramédicos advierten que una agresión contra la institución también afecta la atención de futuras emergencias

Luego de que una ambulancia de la Cruz Roja delegación Saltillo fuera atacada con un ladrillo mientras trasladaba a un paciente, socorristas de la Benemérita institución hicieron un llamado a la población para respetar su labor y tomar conciencia de los riesgos que representa agredir una unidad de emergencia.

La agresión ocurrió la noche del sábado, cuando la ambulancia circulaba por la calzada Antonio Narro, a la altura del supermercado Bellavista. Personas desconocidas lanzaron un proyectil, aparentemente un ladrillo, contra la unidad, provocando que el cristal de una de las puertas laterales corredizas quedara destrozado.

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Al momento del ataque, la ambulancia trasladaba a un paciente y llevaba a bordo a personal de guardia. A pesar del impacto, no se reportaron personas lesionadas y tanto el paciente como los socorristas lograron llegar al hospital de destino.

La Cruz Roja Mexicana, Delegación Saltillo, informó que la unidad resultó afectada y deberá permanecer fuera de servicio hasta que concluya su reparación. La institución señaló que este tipo de agresiones impactan directamente en la capacidad de respuesta para atender a quienes requieren auxilio.

Ante esta situación, los socorristas pidieron a la ciudadanía comprender que detrás de cada ambulancia existe un paciente que necesita llegar a un hospital, además de paramédicos y operadores que realizan su trabajo bajo condiciones de emergencia.

El llamado de la institución no se limitó al ataque registrado el sábado, sino que busca generar conciencia sobre la importancia de respetar el paso y las condiciones de operación de los vehículos de emergencia.

La Cruz Roja recordó que es una institución neutral que trabaja para la comunidad y que sus unidades pueden transportar pacientes en estado delicado o dirigirse a atender llamados donde una vida se encuentra en riesgo.

Hasta ahora no se ha informado públicamente sobre personas identificadas o detenidas por el lanzamiento del ladrillo contra la ambulancia.

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Mientras la unidad permanece en reparación, la Cruz Roja deberá mantener su operación con un vehículo menos disponible, situación que, de acuerdo con la institución, evidencia las consecuencias que una agresión puede tener más allá de los daños materiales.

Los socorristas reiteraron su petición de respeto y conciencia a los ciudadanos y recordaron que, ante cualquier emergencia, el número para solicitar auxilio es el 911.

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Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

Me interesa la tecnología y la manera en que está transformando al periodismo y a los medios de comunicación. Esa inquietud me ha llevado a mantenerme en constante actualización y a complementar mi experiencia editorial con la consultoría empresarial, la capacitación y la aplicación de inteligencia artificial en distintos procesos de comunicación.

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