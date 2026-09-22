Piden respeto a la Cruz Roja tras ataque a una ambulancia con un ladrillo al atender a un paciente

La agresión ocurrió la noche del sábado, cuando la ambulancia circulaba por la calzada Antonio Narro, a la altura del supermercado Bellavista. Personas desconocidas lanzaron un proyectil, aparentemente un ladrillo, contra la unidad, provocando que el cristal de una de las puertas laterales corredizas quedara destrozado.

Luego de que una ambulancia de la Cruz Roja delegación Saltillo fuera atacada con un ladrillo mientras trasladaba a un paciente, socorristas de la Benemérita institución hicieron un llamado a la población para respetar su labor y tomar conciencia de los riesgos que representa agredir una unidad de emergencia.

Al momento del ataque, la ambulancia trasladaba a un paciente y llevaba a bordo a personal de guardia. A pesar del impacto, no se reportaron personas lesionadas y tanto el paciente como los socorristas lograron llegar al hospital de destino.

La Cruz Roja Mexicana, Delegación Saltillo, informó que la unidad resultó afectada y deberá permanecer fuera de servicio hasta que concluya su reparación. La institución señaló que este tipo de agresiones impactan directamente en la capacidad de respuesta para atender a quienes requieren auxilio.

Ante esta situación, los socorristas pidieron a la ciudadanía comprender que detrás de cada ambulancia existe un paciente que necesita llegar a un hospital, además de paramédicos y operadores que realizan su trabajo bajo condiciones de emergencia.

El llamado de la institución no se limitó al ataque registrado el sábado, sino que busca generar conciencia sobre la importancia de respetar el paso y las condiciones de operación de los vehículos de emergencia.

La Cruz Roja recordó que es una institución neutral que trabaja para la comunidad y que sus unidades pueden transportar pacientes en estado delicado o dirigirse a atender llamados donde una vida se encuentra en riesgo.

Hasta ahora no se ha informado públicamente sobre personas identificadas o detenidas por el lanzamiento del ladrillo contra la ambulancia.