Optimizan circulación con rehabilitación de calles en la colonia Guayulera de Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 9 marzo 2026
    Optimizan circulación con rehabilitación de calles en la colonia Guayulera de Saltillo
    En la colonia Rodríguez Guayulera se rehabilitan calles como González Ortega y Francisco Naranjo. CORTESÍA

Las acciones buscan mejorar la movilidad y brindar mayor seguridad en las vialidades

El Gobierno Municipal de Saltillo reforzó las acciones de rehabilitación de pavimento en distintos puntos de la ciudad, con el propósito de mejorar la movilidad y ofrecer vialidades más seguras y eficientes para la ciudadanía.

El alcalde Javier Díaz González informó que, con el impulso del gobernador Manolo Jiménez Salinas, cuadrillas del programa “Aquí Andamos” realizan trabajos de reparación y mantenimiento en tramos donde el pavimento presentaba desgaste o daños ocasionados por el alto flujo vehicular.

TE PUEDE INTERESAR: Mantienen descuento en predial y facilitan módulos de pago en Saltillo

Entre las zonas intervenidas se encuentra la colonia Rodríguez Guayulera, donde se llevan a cabo labores de rehabilitación en calles como González Ortega y Francisco Naranjo, con el objetivo de mejorar las condiciones de tránsito para las y los vecinos, así como facilitar el acceso de vehículos particulares, transporte público y unidades de emergencia.

De manera paralela, personal de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública trabaja en la reparación de puntos específicos del bulevar Venustiano Carranza, una de las vialidades más transitadas de la ciudad. En este caso, los trabajos se realizan con maquinaria especializada que utiliza calor para restaurar el pavimento.

$!Las obras buscan facilitar el tránsito de vecinos, transporte público y vehículos de emergencia.
Las obras buscan facilitar el tránsito de vecinos, transporte público y vehículos de emergencia. CORTESÍA

“Esta jornada de labores se realiza con el objetivo de optimizar la circulación vehicular y brindar mayor seguridad a quienes diariamente utilizan este bulevar que conecta el sector norte con el Centro de la ciudad y que, además, es una de las principales entradas para quienes visitan Saltillo”, señaló el alcalde.

Las labores también se realizan en otros sectores, donde el Ayuntamiento ha intervenido tramos de asfalto dañado en fraccionamientos como La Herradura, Federico Berrueto Ramón y Lomas del Refugio.

TE PUEDE INTERESAR: Instalan en Saltillo el primer Consejo Ciudadano de Bienestar de los Seres Sintientes

Díaz González destacó que estas acciones forman parte de un programa permanente de mantenimiento y rehabilitación de vialidades que se desarrolla en colonias, barrios, avenidas y bulevares de Saltillo, con el objetivo de mantener en mejores condiciones la infraestructura urbana.

Asimismo, recordó que la ciudadanía puede reportar tramos de pavimento dañados a través del asistente virtual “Saltillo Fácil”, disponible en el número 844-160-08-08.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Calles
colonias

Localizaciones


Saltillo

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
México, arenas movedizas para el Mundial

México, arenas movedizas para el Mundial
true

¿La morenización del Instituto Electoral de Coahuila? (I)
true

POLITICÓN: Caso Lady Relojes: Fiscalía de Coahuila, tras la pista de una red criminal con base en Monterrey
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que su gobierno presentará un acuerdo con plataformas como Facebook, Instagram y TikTok para implementar medidas que permitan combatir la violencia digital, especialmente aquella dirigida contra las mujeres.

Sheinbaum presentará un acuerdo con Facebook y TikTok para combatir violencia contra las mujeres
El llamado surge tras el rescate de un grupo de jóvenes que no logró descender antes de que anocheciera.

Coahuila: llaman a extremar precauciones en la sierra ante cambios climáticos y extravíos
Organizadoras y participantes impulsaron este primer torneo enfocado en el ajedrez femenil en Coahuila.

Histórico: organizan en Saltillo el primer torneo de ajedrez en Coahuila hecho por y para mujeres
El presidente Donald Trump recibe a los líderes de una docena de países latinoamericanos en la recién creada Cumbre del Escudo de las Américas en Miami el sábado 7 de marzo de 2026.

Trump convoca una coalición para ‘erradicar’ a los cárteles
Noem fue destituida poco después de que aparentemente cruzara una de las pocas líneas rojas de la Casa Blanca de Trump: pareció delegar la responsabilidad de sus propios problemas políticos a la Casa Blanca.

Kristi Noem resistió escándalos y controversias, luego cruzó una línea roja de Trump