Optimizan circulación con rehabilitación de calles en la colonia Guayulera de Saltillo

El Gobierno Municipal de Saltillo reforzó las acciones de rehabilitación de pavimento en distintos puntos de la ciudad, con el propósito de mejorar la movilidad y ofrecer vialidades más seguras y eficientes para la ciudadanía.

El alcalde Javier Díaz González informó que, con el impulso del gobernador Manolo Jiménez Salinas, cuadrillas del programa “Aquí Andamos” realizan trabajos de reparación y mantenimiento en tramos donde el pavimento presentaba desgaste o daños ocasionados por el alto flujo vehicular.

Entre las zonas intervenidas se encuentra la colonia Rodríguez Guayulera, donde se llevan a cabo labores de rehabilitación en calles como González Ortega y Francisco Naranjo, con el objetivo de mejorar las condiciones de tránsito para las y los vecinos, así como facilitar el acceso de vehículos particulares, transporte público y unidades de emergencia.

De manera paralela, personal de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública trabaja en la reparación de puntos específicos del bulevar Venustiano Carranza, una de las vialidades más transitadas de la ciudad. En este caso, los trabajos se realizan con maquinaria especializada que utiliza calor para restaurar el pavimento.