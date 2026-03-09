Mantienen descuento en predial y facilitan módulos de pago en Saltillo

Saltillo
/ 9 marzo 2026
    Mantienen descuento en predial y facilitan módulos de pago en Saltillo
    El sorteo contempla 50 premios de 10 mil pesos cada uno. CORTESÍA

Los contribuyentes que realicen su pago podrán participar en el sorteo ‘Por Amor a Saltillo’

El Gobierno Municipal de Saltillo invitó a las y los contribuyentes a realizar el pago de su impuesto predial y aprovechar el 5 por ciento de descuento vigente, además de participar en el sorteo “Por Amor a Saltillo”.

Con este programa, las personas que cumplan con su contribución tendrán la oportunidad de ganar uno de los 50 premios de 10 mil pesos cada uno.

La tesorera municipal, Lissette Álvarez Cuéllar, señaló que al ponerse al corriente con el pago del predial, la ciudadanía contribuye directamente al desarrollo de obras, acciones y programas que se realizan en distintos sectores de la ciudad.

Informó que quienes deseen realizar el pago de manera presencial pueden hacerlo en las cajas de la Presidencia Municipal de Saltillo, de lunes a viernes en un horario de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, y los sábados de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.

Otra opción disponible es la caja ubicada en el Mercado Juárez, que brinda atención de lunes a sábado de 8:00 de la mañana a 6:00 de la tarde.

$!El pago presencial puede realizarse en las cajas de la Presidencia Municipal.
El pago presencial puede realizarse en las cajas de la Presidencia Municipal. CORTESÍA

Álvarez Cuéllar agregó que, para mayor comodidad de la ciudadanía, se mantienen habilitados diversos módulos externos en puntos estratégicos de la ciudad, como Sendero Sur, Central de Autobuses, Plaza Nogalera, Merco Mirador, Soriana Portales, Soriana Campestre, Soriana San Isidro, Plaza Patio, colonia Valle de las Flores, Plaza Mirasierra, Plaza Real, el Gimnasio Municipal y el Multideportivo El Sarape.

Estos módulos ofrecen atención de lunes a viernes de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, y los sábados de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.

La tesorera municipal destacó que también existen opciones para realizar el pago en línea sin necesidad de salir de casa, a través de los portales www.saltillo.gob.mx, Saltillo Fácil(www.saltillofacil.gob.mx) o Visor Saltillo (https://visor.saltillo.gob.mx/).

Asimismo, el trámite puede realizarse mediante el Chat Bot del Municipio de Saltillo en el número 844-160-08-08, seleccionando la opción 1 “Consulta de adeudo y pago predial”, donde solo se debe ingresar la clave catastral y el nombre completo.

Finalmente, se informó que continúa vigente el 50 por ciento de descuento en los recargos para quienes tengan adeudos de años anteriores.

