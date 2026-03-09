Mantienen descuento en predial y facilitan módulos de pago en Saltillo

El Gobierno Municipal de Saltillo invitó a las y los contribuyentes a realizar el pago de su impuesto predial y aprovechar el 5 por ciento de descuento vigente, además de participar en el sorteo “Por Amor a Saltillo”.

Con este programa, las personas que cumplan con su contribución tendrán la oportunidad de ganar uno de los 50 premios de 10 mil pesos cada uno.

La tesorera municipal, Lissette Álvarez Cuéllar, señaló que al ponerse al corriente con el pago del predial, la ciudadanía contribuye directamente al desarrollo de obras, acciones y programas que se realizan en distintos sectores de la ciudad.

Informó que quienes deseen realizar el pago de manera presencial pueden hacerlo en las cajas de la Presidencia Municipal de Saltillo, de lunes a viernes en un horario de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, y los sábados de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.

Otra opción disponible es la caja ubicada en el Mercado Juárez, que brinda atención de lunes a sábado de 8:00 de la mañana a 6:00 de la tarde.