De Saltillo para la Selección Mexicana: Caro Elizalde es convocada al Tricolor Sub-14

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    De Saltillo para la Selección Mexicana: Caro Elizalde es convocada al Tricolor Sub-14
    Caro Elizalde, futbolista originaria de Saltillo, Coahuila, durante su convocatoria con la Selección Mexicana Femenil Tricolor Sub-14. FOTO: FACEBOOK

La futbolista local recibió su primer llamado oficial al combinado nacional de su categoría, consolidándose como una de las máximas promesas del balompié en Coahuila

Saltillo tendrá representación en el proceso juvenil del futbol mexicano. La futbolista Carolina Elizalde fue convocada a la Selección Nacional Femenil Sub 14 para disputar la Súper Copa Nacional 2026, torneo que se jugará del 4 al 10 de julio en Toluca.

La jugadora coahuilense vuelve a ser considerada por el Tricolor femenil juvenil y buscará aprovechar una nueva vitrina nacional en las instalaciones de la Federación Mexicana de Futbol.

Para Caro, el llamado representa otro paso en su crecimiento deportivo y confirma el seguimiento dentro de las categorías menores de México.

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Elizalde forma parte de Rayadas del Monterrey Sub 15, una de las canteras más competitivas del futbol femenil mexicano.

Del mismo club también fueron convocadas Ángela Cortez y Ximena Cansino, por lo que el conjunto regiomontano tendrá presencia dentro del certamen.

La originaria de Saltillo sabe lo que significa competir en este escenario, pues en 2025 también participó en la Súper Copa.

Esa experiencia será clave para encarar una edición en la que buscará mostrarse ante visores, cuerpo técnico nacional y rivales de alto nivel.

La Súper Copa se ha consolidado como un espacio de proyección para nuevas generaciones, al reunir a futbolistas en edad formativa bajo un entorno de competencia y observación. En ese contexto, la presencia de Caro Elizalde fortalece el mapa del talento coahuilense.

Para Saltillo, su convocatoria también es una señal de crecimiento. Cada llamado al Tricolor abre camino para que más niñas vean posible llegar a clubes profesionales y selecciones nacionales. Ahora, Caro tendrá una nueva oportunidad para defender a México desde la cantera de Rayadas.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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