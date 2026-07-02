Suspenden tres años a Mariana Bernal por dopaje; pierde histórico título mundial de tiro con arco

La sanción fue confirmada por la Agencia Internacional de Controles (ITA) , organismo que detalló que el periodo de inhabilitación comenzó el 22 de diciembre de 2025 y concluirá el 21 de diciembre de 2028 , por lo que la arquera de 23 años no podrá participar en competencias avaladas por World Archery durante ese lapso.

El tiro con arco mexicano recibió una de las noticias más duras de los últimos años. Mariana Bernal , una de las principales exponentes del arco compuesto , fue suspendida por tres años luego de dar positivo por nandrolona en un control antidopaje realizado fuera de competencia el 29 de septiembre de 2025 .

Además de la suspensión, la resolución establece la anulación de todos los resultados obtenidos entre la fecha del control antidopaje y el inicio de la sanción provisional, lo que afecta directamente algunos de los momentos más importantes de la carrera de Bernal.

SE QUEDA CON EL ORO OBTENIDO POR EQUIPOS

Pese al castigo, Mariana Bernal mantendrá la medalla de oro por equipos obtenida en el Campeonato Mundial de Gwangju, Corea del Sur, disputado entre el 5 y el 12 de septiembre de 2025.

La presea permanece en el historial debido a que la competencia se celebró antes de la toma de la muestra que posteriormente arrojó el resultado positivo.

En aquella histórica actuación, Bernal integró el equipo mexicano junto a Maya Becerra y Adriana Castillo, conquistando un campeonato mundial que consolidó a México como una de las grandes potencias del arco compuesto femenil.

PIERDE UN LOGRO HISTÓRICO EN COPA DEL MUNDO

La situación es distinta con la Final de la Copa del Mundo de Nanjing, China, celebrada del 17 al 19 de octubre de 2025, ya que el torneo se disputó después del control antidopaje.

Como consecuencia, su medalla de oro individual fue anulada oficialmente.

Ese triunfo tenía un valor especial para el deporte mexicano, ya que Bernal se había convertido en la primera arquera nacional en ganar un título individual en la Copa del Mundo de arco compuesto desde la creación del circuito en 2006, tras derrotar en la final a su compatriota Maya Becerra.

La eliminación de ese resultado modifica de manera importante su legado deportivo, pues aquella victoria era considerada el mayor logro individual de su trayectoria y un reflejo del crecimiento de México en esta modalidad.

Aceptó la sanción

De acuerdo con la ITA, Mariana Bernal aceptó la violación a las normas antidopaje y decidió no presentar una impugnación formal, situación que permitió reducir la sanción de cuatro a tres años, conforme a los reglamentos de World Archery.

La sustancia detectada fue nandrolona, un esteroide anabólico prohibido por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) debido a que favorece el aumento de masa muscular, fuerza y recuperación física. Su uso está prohibido tanto dentro como fuera de competencia, por lo que la infracción es considerada grave.

Aunque la resolución ya fue emitida, la arquera todavía puede presentar una apelación ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), aunque hasta ahora no ha manifestado públicamente su intención de hacerlo.

Un duro golpe para el tiro con arco mexicano

La suspensión de Bernal representa una baja sensible para una disciplina que ha colocado a México entre las principales potencias del mundo en los últimos años.