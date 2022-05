¡Orgullo de Saltillo! Enfermera expondrá investigación en Congreso Mundial sobre Tuberculosis en Berlín

“ Creo que es importante dar a conocer a los docentes y a los estudiantes que en México se tienen muchos proyectos y programas para la atención pública y no solamente se centran en otros padecimientos, sino que se brinda una atención de primer nivel ”, declara.

La Escuela de Estudios Técnicos de Enfermería de Saltillo expondrá una investigación sobre el binomio Tuberculosis-VIH y su relación con el COVID-19 en la Akkon Hochschule Für Humanwissenschaften y el Institute for Research in Internaitional Assistance.

“ En Coahuila no hay desabasto de tratamientos ni medicamentos para estos padecimientos, en el hospital siempre tenemos reserva; yo soy la que me encargo de brindarles tratamiento a pacientes ambulatorios, pero también a los más graves ”, añade.

En ese sentido, señala que la investigación, que se presentará en Berlín, Alemania, dará detalle sobre la situación del binomio en Saltillo, Coahuila y México;

“Sabemos que este binomio nos puede dar de 1 al 10% en personas que no tengan alguna enfermedad crónica, que no tengan enfermedades que aparentemente estén sanos, pero con alguien que tenga VIH nos va a dar el 50% más de riesgo de contraer TB y obviamente esto, pues ya no va a ser VIH, ya va a ser SIDA y eso va a aumentar la mortalidad”, explica.

Minerva Noelia Valdés, de la Dirección de Educación Técnica y Formación para el Trabajo de la Secretaría de Educación, comentó que, para la Secretaría de Educación, este es un proyecto de gran valor y alcance, ya que a través de esta exposición se puede acceder a la vinculación de las escuelas a nivel internacional.

“En este caso, las escuelas de enfermería particulares son las que están siendo vinculadas a Berlín, Alemania, y la presentación de este proyecto va a servir para ayudar a todas las demás escuelas de enfermería del estado de Coahuila”, expone.

Añade que en todo el estado se cuenta con unas 22 escuelas dedicadas a los estudios de enfermería, sin embargo, hasta el momento solo la Escuela de Estudios Técnicos de Enfermería de Saltillo a cargo de Mateo Jaramillo García es la que estará participando en colaboraciones internacionales.