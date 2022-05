Analizan caso sospechoso de hepatitis infantil aguda en Saltillo, confirma SSA

En Coahuila existe un caso sospechoso de hepatitis infantil aguda que se encuentra bajo vigilancia epidemiológica en la ciudad de Saltillo, en un menor de 15 años, de acuerdo con el titular de la Secretaría de Salud de Coahuila, Roberto Bernal Gómez.

“Ya tenemos un caso sospechoso en la ciudad de Saltillo, no lo hemos confirmado todavía, la hepatitis puede darse por muchas causas, por medicamentos, virus, muchas enfermedades, las causas virales más frecuentes son A, B y C y hay que descartar que no tenga ninguno de estos virus”, señala el secretario.

Detalla que, aparentemente, la hepatitis infantil aguda sea causada por el virus de la Influenza tipo 40 o 42 y ha tenido hasta un 60 por ciento de relación con el COVID-19.

En este caso, se trata de un menor que presentó algunos síntomas de la enfermedad, entre ellos, la coloración amarilla en piel y ojos, por lo que se encuentra bajo estudios específicos para descartar todas las posibles causas de hepatitis.

“El diagnóstico no es fácil, tenemos que descartar todas las causas de hepatitis, descartar que tenga relación con la Influenza o que haya padecido COVID-19 o convivido con un paciente infectado”, expone el doctor Bernal Gómez.

Añadió que la Secretaría de Salud estará presentando en próximos días un estudio a fondo de la hepatitis y de este nuevo padecimiento.

“Hay virus latentes que una vez que nos contagiamos persisten toda nuestra vida, como el VIH, y en sinergia, los virus pueden empeorar los casos tanto de COVID, como de Influenza, u otras enfermedades”, concluye.