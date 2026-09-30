Orienta DIF Saltillo a 450 adultos mayores sobre testamentos

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    Orienta DIF Saltillo a 450 adultos mayores sobre testamentos
    El DIF Saltillo llevó orientación sobre la importancia del testamento a 450 adultos mayores de sus grupos y programas. CORTESÍA

Las pláticas se impartieron a integrantes de talleres y programas municipales, en coordinación con el Colegio de Notarios de la Región Sureste

El DIF Saltillo concluyó con éxito una jornada de capacitación e información dirigida a las personas adultas mayores del municipio, enfocada en promover la importancia de la certeza jurídica y la elaboración del testamento para evitar conflictos familiares en el futuro.

Alfonso Figueroa Vicuña, director del DIF Saltillo, dio a conocer que estas acciones se implementaron de manera coordinada con los notarios de la localidad para acercar la orientación legal a los beneficiarios de la institución.

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“Trabajamos muy de la mano con el Colegio de Notarios aquí en la Región Sureste; lo que hacemos es que llevamos estas pláticas informativas para que nuestros adultos mayores sepan la importancia de realizar el testamento en tiempo y forma”, explicó el funcionario.

Figueroa Vicuña detalló que las charlas llegaron a los integrantes de los diversos talleres artísticos, culturales y programas sociales con los que cuenta el organismo municipal en las distintas comunidades.

“Tenemos 450 adultos mayores en nuestros grupos, que son a los que se les llevó esta plática y estas capacitaciones”, destacó el titular del DIF municipal sobre el alcance obtenido durante estas jornadas.

Por otra parte, de cara al cierre de año y las actividades de los meses de octubre y noviembre, el director informó que ya se encuentra abierta la recepción de propuestas para reconocer la labor comunitaria en la ciudad.

“Traemos abierta ahorita nuestra convocatoria del Premio a la Inclusión y el Premio del Voluntariado, donde buscamos reconocer a las asociaciones, empresas y personas físicas comprometidas que han estado sumando”, señaló Figueroa Vicuña.

El funcionario hizo un llamado a la ciudadanía en general a presentar sus postulaciones, registrando a personas o instituciones que trabajen activamente en favor de los sectores más vulnerables de la región.

“La convocatoria está abierta hasta el 31 de octubre; se abrió el 28 de septiembre, así que tenemos una buena oportunidad de registro para que no lo dejen pasar”, concluyó el entrevistado.

Las bases y formatos de inscripción están disponibles en el portal oficial www.saltillo.gob.mx, así como en las redes sociales de la dependencia.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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